وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از خانهموزه انقلاب اسلامی در مشهد بازدید کرد؛ خانهای تاریخی که پس از استقرار مرحوم آیتالله سیدجواد خامنهای، پدر رهبر شهید انقلاب، در آن، به یکی از مکانهای مهم روایتگر تاریخ معاصر ایران و محل تولد رهبر شهید انقلاب تبدیل شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان خراسان شمالی، با بررسی میدانی وضعیت زیرساختهای ارتباطی و دیدار با مسئولان، نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات استان، ۲۰۶ طرح ارتباطی را در این استان افتتاح خواهد کرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی نمیتواند جایگزین پزشک و داروساز در فرایند درمان باشد، نسبت به خطرات «خوددرمانی دیجیتال» ناشی از تصمیمگیریهای غیرتخصصی بر اساس اطلاعات اینترنتی هشدار داد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان از کسب مقام نخست و مدال طلای مسابقات بینالمللی آشپزی در جشنواره فرهنگ و غذای «ناواسارد» ارمنستان توسط فرشته رهبر، نماینده شایسته استان گیلان خبر داد.
رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی الگوی فرزندآوری سوم به بعد، پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکید کرد: عرق ملی و هویت دینی عوامل تعیینکننده در نجات کشور از بحران پیری جمعیت هستند.
مرکز جذب، امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز ثبتنام بیستودومین فراخوان جذب و استخدام اعضای هیأت علمی پیمانی در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور از فردا شنبه خبر داد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از تدوین طرحی برای رفع موانع و الزامات جهش صادرات صنایعدستی و ارائه آن به دولت خبر داد و گفت: این طرح با تمرکز بر تنظیمگری، رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای خارجی صنایعدستی تدوین میشود و موضوعاتی از جمله ایجاد فروشگاههای صنایعدستی در خارج از کشور را نیز دربرمیگیرد
با آغاز ربیعالاول رادیو صبا به عنوان شبکهای نشاطآفرین، فصل تازهای از برنامهسازی را آغاز میکند، فصلی که با بازنگری در جدول پخش، تولیدات تازه و حضور جدیتر در فضای مجازی و رسانههای نوین همراه است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر لزوم ارتقای سواد سلامت جامعه گفت: تنها ۲۰ درصد از شاخصهای سلامت در اختیار نظام سلامت قرار دارد و بخش عمده سلامت مردم در گرو عوامل اجتماعی و محیطی است که باید پیش از ورود به چرخه درمان، برای آنها برنامهریزی کرد.