رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تدوین طرحی برای رفع موانع و الزامات جهش صادرات صنایع‌دستی و ارائه آن به دولت خبر داد و گفت: این طرح با تمرکز بر تنظیم‌گری، رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای خارجی صنایع‌دستی تدوین می‌شود و موضوعاتی از جمله ایجاد فروشگاه‌های صنایع‌دستی در خارج از کشور را نیز دربرمی‌گیرد