مهار آتش سوزی در جنگلهای چمتوکش اشکور گیلان
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودسر گفت : آتش با حضور نیروهای منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، بسیج و مردم منطقه لحظاتی پیش ، مهار و از گسترش آن به مناطق دیگر جلوگیری شد.
دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵ - ۰۱:۴۰ کد خبر : ۵۹۸۰۵۰۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حسین برزگر با اشاره به اینکه آتشسوزی در جنگلهای بالادست روستای چمتوکش اشکور از توابع بخش رحیمآباد شهرستان رودسر که از روز گذشته ۸ آذر ۱۴۰۵ آغاز شده بود گفت : آتش با حضور نیروهای منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، بسیج و مردم منطقه لحظاتی پیش، مهار و از گسترش آن به مناطق دیگر جلوگیری شد.
وی افزود : نیروهای منابع طبیعی همچنان در منطقه برای بررسی علت و میزان این آتش سوزی حضور خواهند داشت .
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