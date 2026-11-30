مهار آتش سوزی در جنگل‌های چمتوکش اشکور گیلان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودسر گفت : آتش با حضور نیرو‌های منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، بسیج و مردم منطقه لحظاتی پیش ، مهار و از گسترش آن به مناطق دیگر جلوگیری شد.

دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵ - ۰۱:۴۰ کد خبر : ۵۹۸۰۵۰۵