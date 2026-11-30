عباس مقتدایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری:

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مذاکره شاید به ضعیف‌ترین ابزار تبدیل شود، علت آن اقتدار درونی ملت ایران است، یعنی یک روز، دشمنان با فروختن مذاکره به دنبال این بودند که جایگاه خود را تثبیت کنند، الان آن‌ها خریدار مذاکره هستند؛ یعنی ما در موقعیتی هستیم که شرط تعیین می‌کنیم.

دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵ - ۰۰:۳۶ کد خبر : ۵۹۸۰۵۰۱



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس مقتدایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع «بررسی آخرین تحولات مذاکرات و وضعیت تنگه هرمز» پرداخت و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: اگر بخواهیم از آخرین وضعیت دیپلماسی از جنابعالی سوال کنم و وضعیت مذاکرات الان همچنان این پنجره باز است آیا دیپلماسی همچنان فعال است در وضعیت بین ایران و آمریکا، چون برخی اعتقادشان بر این است که تقریباً دیگر رقیق‌ترین و ضعیف‌ترین گزینه پیش رو الان بحث توافق و مذاکره است خیلی دیگر به عنوان یک گزینه جدی به آن توجه نمی‌شود یا حداقل دیگر روی میز نیست برخی تحلیلشان این است. شما آخرین وضعیت را چطور می‌بینید؟ آیا همچنان ممکن است که مذاکره به نتیجه‌ای برسد و اساساً مذاکره‌ای همچنان در جریان است یا خیر؟

مقتدایی: هر چه اقتدار ایران و ایرانیان افزون‌تر می‌شود دستاورد‌های اضافه‌تری به دست می‌آید جایگاه ما در صحنه مذاکرات هم قوی‌تر می‌شود امروز جمهوری اسلامی ایران با صراحت و با اقتدار اعلام می‌کند به طرف آمریکایی که می‌بایست قبول کنیم که آنچه که می‌خواستی را به آن نرسیدی، علی رغم تصورات طرف مقابل بسیار مقتدر و قوی عمل کردیم و الان موقعیتی است که آنها باید زانو بزنند در برابر این استقامت ایرانیان و این اقتدار و قدرت ایران واقعیت صحنه این است اینکه شما اشاره درستی داشتید که الان مذاکره شاید به ضعیف‌ترین ابزار دارد یواش یواش تبدیل می‌شود علتش اقتدار درونی ملت ایران است یعنی یک روزی آنها با فروختن مذاکره به دنبال این بودند که جایگاه خودشان را تثبیت کنند الان آنها خریدار مذاکره هستند یعنی ما در موقعیتی هستیم که شرط تعیین کرده‌ایم به درستی برای تامین منافع ملت ایران با خردمندی بدون اینکه بخواهیم در واقع مسیر‌های جی را برویم یک راه درست و صحیح را داریم پیش می‌رویم گفتیم.

آنچه که قبلاً به نتیجه رسیدیم هفت شرط ایران خلاصه آن است آن را عملیاتی کنید چرا شما نقض پیمان کردید چرا شما تعهد قبلی را شکستید هر موقع برگشتید ما در واقع این مسیر را قابل ادامه دادن و ادامه یافتن می‌بینیم، اما الان ابزار‌های دیگری هم ایرانیان در اختیار دارند ببینید تنگه هرمز یک ابزار بسیار اثرگذار است در سطوح منطقه‌ای و بین المللی آمریکایی‌ها هرچه گفتند تا الان که ما عبور کردیم دروغ گفتند آن بخشی هم که به صورت پنهانی کار‌هایی را می‌خواستند انجام بدهند باز متوقف شدند تصور نمی‌کردند به این صخره سختی بخورند که هیچ راه حلی برایش ندارند یک راه حل وجود دارد پذیرش شکست در برابر ایرانیان و برگردند صندلی خودشان را پیدا کنند به جای اینکه بخواهند بر کرسی فشار بر ایرانیان باشند به جای اینکه بخواهند زورگویی کنند به جای خودخواهی آمریکایی و گسترش آن در منطقه ما فکر کنند اینجا منطقه دریای کارائیب است فکر کنند اینجا جا‌هایی است در آفریقا در مناطق دیگری مثل سوریه و لیبی و حتی کشور‌های پیرامونی ما اینگونه نیست بپذیرند که ایران کشوری است مقتدر کشوری است دارای توانمندی متکی به خود ما الان تجهیزات نظامی که داریم استفاده می‌کنیم حاصل فکر ایرانی برنامه‌ریزی ایرانی و پیشرفت‌های بومی خودمان است مثلاً عربستان اگر بخواهد یک موشک استفاده کند باید برود موشک را بخرد و تعدادش هم مشخص است اینجا امروز ۱۰۰ تا نیاز دارید تولید می‌کنید به پهنه یک کشور بسیار عظیم و بزرگ کشور ایران هم‌وطنان من عنایت دارند یک میلیون و تقریبا ۷۰۰ هزار کیلومتر وسعت این سرزمین عظیم است کل کشور‌های اروپایی را شاید مثلاً ده‌ها کشور را روی همدیگر وصل کنیم و بریزیم به اندازه یک ایران می‌شوند.

یک کشوری مثل سوئیس اسم شناخته شده‌ای دارد ولی وسعتش خیلی کم است خیلی محدود هستند به همین خاطر اینها رفتند گفتند که می‌خواهیم متحد شویم خاکمان را به همدیگر وصل کنیم که بتوانیم هم آوردی کنیم می‌دانند اگر کوچک‌ترین اروپایی‌ها کوچک‌ترین خسارتی را به عنوان منشا خسارت شوند حتماً آسیب خواهند دید این اراده ایرانی و اقتدار ایرانی است ما در عین حال بسیار صلح طلب هستیم اعلام کردیم شرارت کسی نکند بر ضد ایرانی‌ها الان بعد از گذشت حدود یک سال کاملاً مشهود شده که ایران توان دفاع از خودش را دارد و برگردم به آن جمله ابتدایی شما الان اگر زمانی تصور می‌شد ما با مذاکره می‌توانیم جلوی جنگ را بگیریم طرف مقابل ما در حین مذاکرات جنگ را خواست تحمیل کند و خواست تکه پاره کردن کشور نادیده گرفتن هویت ملی ایرانیان و بسیاری از داشته‌های ما را نابود کند عملاً موفق نشد البته دردسر‌هایی را ایجاد کرده ما هم تجربه‌هایی را به دست آورده‌ایم و گام‌های بلندتری هم برداشته‌ایم.

مجلس شورای عالی امنیت ملی ساختار‌های مختلف دولت مردمی که در صحنه هستند نهاد‌های مرتبط با ملی ایرانی و نهاد‌های مربوط به فضای منطقه‌ای و بین‌المللی الان در یک راستا قرار گرفته‌اند همه طرفدار یک جانب گرایی آمریکایی نیستند و طرفدار دیدگاه چند جانبه‌گرایی ایرانیان هستند ما در پیشانی یک روند انسانی الهی در دنیا مطرح هستیم کما اینکه ترامپ و همدستانش بر پیشانی رویکرد ضد انسانی و آنچه که بشریت را دارد نابود می‌کند قرار گرفته این موضع‌ها سبب شده که ما الان واقعاً در عین حال اینکه صلح جو هستیم صلح طلب هستیم امنیت بین المللی را بهش احترام می‌گذاریم کمک می‌کنیم، اما اقتدار ایرانی در دفاع را هم به نمایش گذاشته‌ایم بنابراین الان دیگر موضوع مذاکره و جنس مذاکره با قبل متفاوت است در عین حال اینکه هنوز روند‌های مذاکراتی و میدانداری‌هایی که در این بخش هست حالا اگر شما هم خواستید بیشتر صحبت کنیم صحبت می‌کنم هنوز وجود دارد.

سوال: الان این میانجی‌ها هنوز فعال هستند؟

مقتدایی: بله.

سوال: قطری‌ها، پاکستانی‌ها؟

مقتدایی: بله، آنها همچنان فعال هستند کشور‌های دیگری هم در مذاکرات مختلفی که هست مثلاً با وزیر امور خارجه حتی با دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگران در مراوداتی که دارند هست با خود آقای رئیس جمهور، اما واقعیت الان این است که ما دیدگاهمان را مطرح کرده‌ایم خواسته خودمان را گفته‌ایم کف مطالبات ما الان مشخص است آن هفت شرطی که ایرانیان گذاشته‌اند آن باید عملیاتی شود ممکن است آمریکایی‌ها ادعا کنند که شما بیایید یه کار دیگری انجام بدهید آنها قابل اعتماد نیستند کدام خردمندی می‌پذیرد که ما از یک سوراخ چند بار گزیده شویم نمی‌پذیرند مردم ایران الان مدعی این هستند که ما اهل مقاومت هستیم تاب آوری ایرانیان جهانی شده کدام پهنه تاریخ را شما سراغ دارید که مردم هر شب بیایند در دفاع از هویت و حاکمیت و ملت و داشته‌های خودشان پرچم خودشان را به رخ بکشند به دوش بگیرند و بگویند ما پای این پرچم ایستاده‌ایم.

سوال: آقای دکتر شما اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی ایران هفت شرط را که البته این هفت شرط زیر شاخه‌هاش بیشتر از این است مهم‌هایش این هفت شرط است که بار‌ها هم ایران روی این تاکید کرده در مقاطع مختلف هم چه از طریق میانجی‌ها چه حالا روش‌های دیگر همچنان بر همین موضع ایستاده علی القاعده دیگر الان خود آمریکایی‌ها باید فهمیده باشند که ایران از این شروطش کوتاه نخواهد آمد یعنی بنا نیست که ایران این شروطش حتی از یکی هم بگذرد یعنی این موضع موضع اصولی و رسمی است که بار‌ها اعلام شده بود این که آمریکایی‌ها الان زیر بار شروط نمی‌روند به نظر شما هنوز دارند دو دوتا چهار تا می‌کنند که بپذیرند نپذیرند یا سناریو‌های دیگری را دارند روی آن برنامه‌ریزی می‌کنند اقدامات دیگری را انجام بدهند این قابل پیش‌بینی است به نظر شما؟

مقتدایی: ببینید خباثت آمریکایی‌ها و طراحی‌های ذهنی برای اینکه به ایران فشار بیاورند اصلاً انکار نمی‌کنیم می‌گوییم هست، اما از آن طرف توری که ایرانی‌ها پهن کرده‌اند و آمریکایی‌ها الان در آن تور گیر افتاده‌اند را هم بهش توجه کنیم تنگه هرمز یک جایی است که آمریکایی‌ها در آن گیر افتاده‌اند همه دروغ‌هایی که گفتند که باز است و می‌رویم و می‌آییم واقعیت نداشت گذر زمان نشان داد که ایرانی‌ها درست می‌گفتند ما اینجا این تنگه را محکم و با صلابت و با اقتدار ات آن را در اختیار داریم مدیریت آن در اختیار ما است این یک بخش بخش دوم اینکه ترامپ یک ویژگی شخصیتی دارد همیشه لاپوشانی می‌کند شکست‌های خودش را الان هم شکستش را لاپوشانی می‌کرد تا مدت‌ها ولی گذر زمان نشان داد نمی‌تواند آفتاب را زیر کاسه نگه دارد اعلام کرد، اما شگرد دیگر ترامپ لاپوشانی در کنار فرافکنی است یعنی اگر یک جایی مجبور شد بگوید شکست خوردم می‌گوید تقصیر گفت گفت که تقصیر ملت آمریکا بود که تاب آوری نداشتند تقصیر رای دهندگان بود که این را نپذیرفتند نتوانستند تحمل کنند ما البته معتقدیم که ترامپ در کنار همه کار‌های بدی که انجام داد کار‌های برنامه‌ریزی کرد آنچه که می‌خواست را بهش نرسید این را الان فهمیده به دنبال یک راهی می‌گردد که بتواند آبرومندانه از این صحنه خارج شود، چون چیزی برای طرح به عنوان پیروزی ندارد.

سوال: این شرایط را تا کی و تا کجا می‌تواند به نظر شما ادامه بدهند آمریکایی‌ها؟

مقتدایی: شکنندگی آنها بسیار زودتر از آن چیزی که طراحی کرده بودند برای ایرانی‌ها دارد اتفاق می‌افتد شما ببینید اروپایی‌ها مگر صف خودشان را نیامدند از آمریکایی‌ها جدا کردند علت آن این بود که می‌دانستند مقاومت ایرانی در برابر اراده ایرانیان، چون بعضی وقت‌ها شما یک سلاحی دارید اراده استفاده ندارید بعضی وقت‌ها توانمندی دارید اراده و یا یک عزم ملی وجود ندارد این را دارند می‌بینند الان بنابراین صف خودشان را در یک مقطعی جدا کردند بعد البته برخی از زیاده‌گویی‌های آنها پاسخ داده شد که هنوز هم داریم هشدار می‌دهیم همین الان هم من به عنوان یکی از آحاد کسانی که در مجلس هستم توصیه می‌کنم به اروپایی‌ها که دقت داشته باشند آنها در یک خانه شیشه‌ای نشسته‌اند سنگ پرانی از خانه شیشه‌ای یعنی آسیب پذیری خودشان ما در برابر منافع ملت ایران با هیچ کس رودروایسی و یا ملاحظه و یا کم کاری نخواهیم داشت.

اما در عین حال ما هیچ وقت هم در طول دهه‌های گذشته شروع کننده جنگ نبوده‌ایم مدعی این نبودیم که ما می‌خواهیم خاک یک کشور دیگر را بگیریم اتفاقاً برعکس ما جا‌هایی هم که دعوا بوده رفتیم میانجیگری کردیم پادرمیانی کرده‌ایم کمک کرده‌ایم همین قطری‌ها قرار بود در یک مقطعی توسط عربستانی‌ها بلعیده شوند ایران اگر کمک نکرده بود آذربایجان و ارمنستان را خاطرتان است امام شهید ما کمک کردند به آرامش در این منطقه ما صلح طلبیمان واضح است، اما نباید طرف مقابل ما این احساس را داشته باشد، چون اینها صلح طلب هستند کوتاه می‌آیند از منافع طرف مقابلشان ما دوره قاجار و پهلوی خاک عزیز کشورمان را از دست داده‌ایم برخی از همین کشور‌هایی که در گذشته نه چندان دور که الان مدعی هستند در گذشته نه چندان دور جزئی از وطن ما بودند خویشاوندان ما هستند الان به همین خاطر بهشون توصیه می‌کنیم که خویشاوندی و حسن همجواری و همسایگی را رعایت کنند، اما جمهوری اسلامی ایران مردم هوشیار این دوره جوانان و زنان و مردانی که در صحنه هستند اصلاً اجازه نمی‌دهند منافع ملت ایران نادیده گرفته شود.

ما رنج دوران بردیم ما خون دل‌ها خوردیم تا به این نقطه رسیدیم کسانی که عزیزانشان را دادند شهدا در این گلزار شهدا دائم داریم می‌رویم و می‌آییم مردم الان احساس می‌کنند وارث یک قهرمانی پیشگامی در توسعه و پیشرفت و رشد اجتماعی فرهنگی علمی صنعتی فناوری‌های نوین و بسیاری از چیز‌های دیگر هستند آنها باید مراقبت کنند آمریکایی‌ها می‌خواهند این صف را بشکنند تا کاری که در ونزوئلا انجام دادند و غارتی که دارند انجام می‌دهند در اینجا انجام بدهند کاملاً مشهود است دیگه گذشت اگر زمانی ترامپ احساس می‌کرد می‌تواند الان اتفاقاً احساس می‌کند نمی‌تواند و ایرانی‌ها اگر دو نفر سه نفر وجود داشتند در کل این جمعیت چند ۱۰ میلیونی فکر می‌کردند با این آمریکا می‌شود کنار آمد الان آنها هم متوجه شده‌اند که این آمریکا را باید با چماقی که دستمان است روی پوزه‌اش بزنیم و الا این پوزه به دنبال این است که خونخواری کند این فضا ایجاد شده من این حرف‌هایی که دارم می‌زنم بدین معنا نیست که ما هیچ مشکلی مثلاً در موضوع معیشتی نداریم یا در حوزه اقتصاد نداریم من در یک فضای کلان ملی دارم می‌گویم موقعیتمان این است دستاورد‌هایی به دست آورده‌ایم حالا برویم موانع و مشکلات و آن سنگ‌هایی که پیش پای مردم عزیز مقاوم تاب آور و ولایت مدار ایران است آن سنگ‌ها را مرتفع کنیم و برداریم.

سوال: شما به تنگه هرمز اشاره کردید راجع به تنگه هرمز چند شب پیش افتخار داشتم با امیر ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتگویی انجام دادیم و او کاملاً و خیلی شفاف و روشن اشاره کرد که وضعیت تنگه هرمز چیست و ایران با چه اقتداری دارد تنگه را کنترل می‌کند و تردد‌ها ادامه دارد جالب است که فردای آن سنتکام واکنش نشان داد و تکذیب کرد آن چیزی که امیر ایرانی گفته بود و برخی از مواردی که ایشان گفته بود تکذیب کرد البته از سنتکام توقع صداقت نیست و، اما آخرین وضعیت تنگه را بد نیست از زبان شما هم که عضو کمیسیون امنیت ملی هستید بشنویم؟

مقتدایی: ببینید ما یک واقعیت صحنه داریم یک ادعا واقعیت صحنه این است که جمهوری اسلامی ایران کنترل کننده تنگه هرمز است بلا منازع خصومت‌هایی که وجود دارد را نفی نمی‌کنیم ما اینجا اقتدار تنگه در اختیارمان است دستوری که مقامات دفاعی کشور به زیر مجموعه‌ها و آنهایی که در صحنه باید اقدام کنند نیرو‌های نظامی و مسلح داده‌اند این است که برای آمریکایی‌ها تنگه هرمز بسته است و بسته‌تر هم می‌ماند اینکه می‌گوییم بسته‌تر یعنی چی یعنی اگر یک هم پیمانی آمریکایی‌ها داشتند که بابی برای آنها باز می‌شد هرچه جلوتر می‌رویم به هم پیمانان آنها هم تذکر دادیم که با آمریکایی‌ها همدستی و همراهی نکنید این یک نکته نکته دوم اینکه ما در مدیریت تنگه هرمز خردمندانه رفتار می‌کنیم خردمندانه رفتار کردن ما یک بخشش به مدیریت صحنه است یک بخشی به قانونگذاری‌ها و زیرساخت‌های قانونی است.

امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درطول چند ماه گذشته با تلاش شبانه روزی، موضوع طرح راهبردی تنگه هرمز را در کمیسیون به تصویب رسانده است، این الان در اختیار هیئت رئیسه مجلس است، امضا جمع می‌کنیم که خارج از نوبت بتوانیم آن را بیاوریم و مصوب کنیم، در آن دیده شده است که نیرو‌های مسلح هر کدام چه وظایفی دارند، مجموعه‌هایی مثل مجموعه‌های بالادستی کشور که مدیریت و برنامه ریزی می‌توانند بکنند، چه جایگاهی داشته باشند، ما چگونه منابع مالی و خلق ثروت کنیم ازاین جا و چطور یک اقتدار سازمان یافته عظیم برای حال و آینده را طراحی کنیم، آن جا ساختارسازی پیش بینی شده و این بخشی ازخردمندی ایرانی‌ها پیش بینی شده، با کشور‌های همسایه جلسه گذاشتیم و با عمانی توافقاتی داریم که اگر نبود دخالت بی جای آمریکایی‌ها این خیلی زودتر اعلامیه اش خوانده می‌شد و امضا‌ها صورت می‌گرفت ولی توافقات بین ما موجودست و است و متناسب باآن سازوکار‌های ایرانی این تنگه هدایت و راهبری و مدیریت و کنترل خواهد شد.

سوال: اشاره کردید که طرح در اختیار هیئت رئیسه و دنبال جمع کردن امضا هستید؟

مقتدایی: دو مرحله کمیسیون امنیت ملی کارش را انجام داد.

سوال: آماده است؟

مقتدایی: ارجاع به کمیسیون و ما کل ستاد کل نیرو‌های مسلح و زیرمجموعه که تک تک اسم نمی‌آورم، دریایی سپاه و ارتش و دیگران، مرکز پژوهش‌های مجلس صاحب نظران دانشگاهی که در این زمینه نظر داشتند، وزارت امورخارجه مجموعه‌های ریاست جمهوری و ده هارکن دیگر در کنار همدیگر در کمیسیون امنیت ملی وقت گذاشتند، واو به واو و بند به بند پیش بردیم و این را باید گزارش می‌کردیم به صحن علنی مجلس، گام اولش این است که این را تقدیم هیئت رئیسه کنیم این کمیسیون و در نوبت قرارگرفته که تشریفات قانونی اش طی شود، جزئ آئین نامه مجلس این آئین نامه مشخص کرده که نمایندگان اگر به این جمع بندی رسیدند که این موضوع را اولویت دهند باید یک تعداد امضا جمع کنند.

سوال: چرا این فوریت گرفتن آن چرا زمانبر می‌شود؟

مقتدایی: زمانبر شدن آن به خاطر این است که یک قانون مادر این جا نوشته می‌شود و بند‌های مختلف، بعضی وقت‌ها یک ماده آن مثلا سر قضیه بیمه که می‌تواند خلق ثروت کند برای ما، چند جلسه وقت ما را گرفت، به جایی رسیدیم که من خودم اعلام کردم به آن جا و گفتم مشخص شد که ما چند مجموعه دیگر را دعوت کنیم و دیدگاه‌های آن‌ها را بگیریم.

سوال: این که فرمودید طرح آماده است؟

مقتدایی: به تازگی تحویل هیئت رئیسه شده است و هیئت رئیسه آن اهتمام را دارد، تصویر ذهنی خودم این است که در آینده بسیار نزدیک موضوع تنگه هرمز را در صحن علنی مجلس شاهد بررسی آن خواهیم بود.

سوال: سه فوریتی اش ممکن است؟

مقتدایی: مسئله فوریت‌های آن انجام شد آن که باید ارجاع می‌شد به کمیسیون، الان آماده طرح در صحن است، برای این داریم امضا جمع می‌کنیم که اگر دو یا سه تا طرح دیگر ممکن است جلوی این باشد، این باید جلوتر و بتوانیم به تصویب برسانیم.

سوال: الان چند فوریت احتمال دارید، چند فوریتی به رای می‌گذارید، دو فوریتی یا سه فوریتی؟

مقتدایی: طرح‌های سه فوریتی و دو فوریتی برای الان است که می‌خواهیم شروع کنیم، اولین جلسه‌ای بود که مجلس تشکیل جلسه علنی داد. چند ماه قبل، آن تصویب شد و فوریت خودش را گرفت و ارجاع شد به کمیسیون.

سوال: نه الان این چیزی که تکمیل شد مگر نباید به تصویب بگذارید در صحن؟

مقتدایی: نه بند به بندش را باید بیاوریم بخوانیم، وقتی در دستور صحن قرار گیرد می‌گویند خیلی خوب می‌خواهیم ماده اول را شروع کنیم، ماده اول را شروع می‌کنیم.

سوال: راجع به تنگه هرمز اخیرا مصاحبه امیر ایرانی و جزئیاتی از ماوقع و در صحنه تنگه هرمز را ایشان تشریح کردند و از آن طرف سنتکام نسبت به یک سری مواردی که ذکر شد واکنش نشان داد، اولا تحلیل شما از واکنش سنتکام نسبت به مواضع ایرانی و آخرین وضعیت عملیاتی را چطور می‌بینید؟

سیمیاری: سازمان تروریستی سنتکام و پلتفرم‌ها و پارتنر‌های حقوقی هر روز ادعا می‌کنند که این تنگه هرمز بازست و میلیارد‌ها بشکه نفت ازا ین منطقه خارج شده، این جا وقتی که می‌روند سراغ فرماندهان و از موضع آن‌ها بخواهیم صحبت کنم، مردم آمریکا می‌گویند باشد قبول یعنی آن چیزی که سنتکام می‌گوید، از تنگه هرمز نفت عبور می‌دهیم چرا قیمت بنزین بالا می‌رود چرا اوره، اسید سولفوریک، هلیوم در بازار نیست، این یک طرف، سناتور‌های آمریکایی باز این سازمان تروریستی سنتکام و فرمانده اش می‌پرسند اگر اوضاع خوب است، چرا فرمانده آن اجازه نمی‌دهد کوپر از پایگاه‌های ویران شده این سناتور‌ها بروند گزارشی را برای کنگره تنظیم کنند.

این نشان می‌دهد اوضاع ارتش تروریستی آمریکا خیلی خراب است، اگر بخواهیم روی نقشه و روی میدان حرف بزنیم، این است که شناور‌ها الان دور از تنگه هرمز در دریای عرب، بعد از راس الحد هستند و در آن جا دارند پرسه می‌زنند، جنگنده‌های شان جرات نزدیک شدن به آب‌های ایران را ندارند و پهباد‌های شان در هر کلاسی که می‌رسانند دارند می‌خورند، در آن سمت روی آب چه اتفاقی می‌افتد، قاچاقچی‌های سوخت یکی بعد از دیگری بعضی از روز‌ها تا ۱۳ کشتی شان آتش می‌گیرد، پس روایت آمریکایی‌ها یک روایت درستی نیست به ویژه آن روایتی که سازمان تروریستی سنتکام می‌گوید، روایت درست آن چیزی است که فرماندهان ما دارند می‌گویند و اتفاقا خیلی از چهره‌های مهم سیاسی و تاثیرگذار در حوزه بین الملل این را تایید می‌کنند.

این روایت روایت ارتقای نیروی مسلح ماست در طول جنگ است، که ببینید وقتی که داریم بحث ارتقا می‌کنیم، یعنی شما در طول جنگ کارخانه‌ها کار کرده و از تجربه جنگ استفاده کرده و جهش پیدا کرده و توجه کنید، مردم باید حتما به این قضیه توجه کنند و با ریکاوری در جنگ فرق می‌کند، ریکاوری برمی گردید به سطح ولی این جا ما با ارتقای توانمندی‌های نیروی مسلح مان روبه رو هستیم و این ارتقای توانمندی‌ها الان باعث این شده است که ما دست برتر را در میدان داشته باشیم و سازمان تروریستی سنتکام تا حد قابل توجهی عقب نشینی کرده باشد و به سمت اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای هدایت شده باشد و در آن سو آن چیزی که امیر ما می‌گوید و فرماندهان ما حرف می‌زنند که ما الان حاکمیت را در تنگه هرمز شکل دادیم و آن نظم نوین امنیتی که آقا از نیرو‌های مسلح می‌خواهد الان شکل گرفته است.

چند تا نکته و چند تا نمونه در این زمینه می‌گویم خوب است مردم داشته باشند از وضعیت ما در داخل تنگه هرمز که ارتقا پیدا کردیم و نظم نوین را اعمال می‌کنیم که براثر آن ترتیباتی که ما می‌خواهیم یعنی ترکیبات ایرانی است که الان صورت می‌گیرد یعنی چی، الان در حوزه پدافندی همین توانمندی‌هایی که ارتش قهرمان الان دارد چطوری است و پدافند ارتش با وجود همه تبلیغاتی که همین سازمان تروریستی سنتکام و رئیس جمهور تروریست آمریکا که می‌کند که من تمام سامانه‌های پدافندی این را از بین بردم، می‌بینید پدافند ارتش در حال زدن انواع پرنده هاست. نمی‌خواهم اسم بیاورم از پدافند ارتش درست نیست، همان عنوان سامانه‌های نوین ارتش و سامانه‌های شبکه استفاده می‌کنم، این سامانه الان در سرحدات جنگ فعالیت می‌کند، اپراتور با اعتماد به نفس بالا دارد فعالیت می‌کند.

در منطقه اشباع جنگاوری دارد، آن جا انواع جنگ الکترونیک را دارد دشمن انجام می‌دهد ولی پدافندی ما با انواعی از محرک‌های دشمن را می‌زند، هم جنگنده را می‌زند و هم پهباد‌های دشمن را می‌زند، باز در مورد ارتقا صحبت می‌کنیم در طول جنگ، رونمایی اخیر شهر موشکی ما را ببینید فرمانده ستاد کل، فرمانده سازمان هوافضا این جا حضور دارند که انواع موشک‌های به شکل رگولار و موشک‌های جدید به سوخت مایع و کلاهک‌های جدید را نشان می‌دهید و تحول در حوزه پرتابی را در موشک‌های دوقلو می‌توانید، در موشک‌های آی سی دی ال توسعه را می‌بینید که مجموعه همه این‌ها نشان می‌دهد که ما نه تنها در حوزه جنگ، در جنگ رمضان توانستیم بر دشمن مان پیروز شویم بلکه در همان زمان که فرماندهان می‌گفتند که کارخانه‌های ما در حال فعالیت است و در موشک تولید می‌کنیم، فقط موشک‌های قدیمی تولید نکردیم اتفاقا موشک‌های جدیدتری را تولید کردیم و این نشان می‌دهد که ما توانستیم مچ دشمن را به صورت کامل بخوابانیم و یک نکته‌ای این جا می‌ماند در ارتباط با تنگه هرمز و اعمال دکترین انجام دادیم، اما بحث حوزه محاصره هم شاید این سوال مطرح باشد حالا که این توانمندی‌ها و این ارتقا شکل گرفته در حوزه محاصره و میدانی چکار کنیم و نیرو‌های مسلح چکار کنند، خطاب به مردم عزیز مسیر شکسته شدن محاصره از مدت‌ها قبل آغاز شده و ما داریم ریل گذاری در این کار نیاز به ریل گذاری داشته، نیاز به این داشته که نیروی مسلح یک سری زیرساخت‌هایی را ایجاد کند که الان در حال حاضر تمام این زیرساخت‌ها هم فعال شده، ما در حوزه شکستن محاصره قرار بوده که اختلال در جمع آوری دیتا برای دشمن ایجاد کنیم.

تمرکز را از روی این دو یعنی مرکز فرماندهی برداریم، تراکم نیروی دشمن را کم کنیم و این اقدامات باید به صورت مرحله بندی صورت بگیرد که امیر شجاع ما آقای محسن رضایی ما گفتند که این مسیر آغاز شده و منتظریم که دشمن خطایی انجام دهد و یک پاسخ راهبردی برای همیشه به دشمن بدهیم. منتها این برداشتن مسیر محاصره نیاز به یک مقدار صبر دارد، نیاز به یک سری ظرافت‌های فنی و نظامی دارد و مردم عزیز ما باید همه امور را به نیروی مسلح بسپرند و فقط برای فرماندهان شان دعا کنند که ان شاءالله بتوانند ازاین مسیر ما بتوانیم به سلامت عبور کنیم و بتوانیم دکترین خودمان را انجام دهیم.

اگر بخواهم یک جمع بندی بگویم ما یک ارتقای آفندی و پدافندی داریم، دارایی‌های فضایی ما افزایش پیدا کرده که الان نمی‌خواهم در رابطه با دارایی‌های فضایی مان صحبت کنم که چه کار‌های مهمی در همین دوران پسا جنگ انجام دادیم، به روزرسانی شلیک‌ها را انجام می‌دهیم، کیفیت کار را بالا می‌بریم و آن دکترینی که فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای از فرماندهان ما خواستند، از نیروی مسلح ما خواستند یعنی پاسخ بدون مرز به این محرک‌ها بدهیم، الان نه تنها طراحی صورت گرفته ولی به حول و قوه الهی و به اذن خداوند متعال در حال مرحله عملیاتی قرار دارد و این دکترین امنیتی ما هم در تنگه هرمز و هم در ورای آن الان کاملا به شکل عملی در صحنه میدانی شکل گرفته است.

سوال: تحلیل شما راجع به گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران درباره شکست محاصره چیست؟

مقتدایی: محاصره‌ای که آمریکایی‌ها ایجاد کردند، شک نداشته باشید شکسته خواهد شد، اما برای شکستن این محاصره بخشی از کار‌هایی که نیازست هم دارد صورت می‌گیرد که معدودی شاید الان فرصت شود می‌گویم، اولا توجه داشته باشید آمریکایی‌ها ناو‌های شان که آوردند در تیررس ما قرار ندادند، رفتند عقب‌تر ایستادند، همین ماندن ناو‌های شان یعنی روزانه دارند خسارت مالی می‌دهند برای نگهداشتن ارابه خودشان دراین منطقه. دارند ضرر نیروی انسانی می‌دهند، چون هر یک روزی که آن‌ها در این کشتی‌ها بمانند، از نظر روحی روانی این‌ها دچار فرسودگی می‌شوند.

معمولا هم با مبانی مالی و مادی دارند کار می‌کنند، نه عشق و علاقه و ایمان و اعتقاد قلبی، بنابراین این یک فشار قابل توجهی به آمریکایی‌ها ایجاد کرده، آمریکایی‌ها فکر می‌کردند با ۱۰ روز، ۲۰ روز و یک ماه این اتفاقی را که می‌خواهند می‌توانند رقم می‌زنند، الان ماندند توش، گفتم در این تور افتادند، الان هر یک روزی که، هر هفته‌ای که، هر ماهی که اضافه می‌شود یعنی توان آمریکایی‌ها دارد عملا فشرده می‌شود و فسردگی در توان رزمی آمریکایی اتفاق می‌افتد، این یک نکته، نکته دوم، هدف آن‌ها این بود که کالایی به ایران نرسد، ایران با این وسعت که ۱۵ کشور همسایه دارد، معدود دنیا داریم کشور‌هایی که این جور باشند.

در اقیانوس ما جایگاه داریم، در خلیج فارس جایگاه داریم، در دریای خزر داریم، در ریل اگر بگیرید از چین تا ایران می‌توانیم بیاییم، از روسیه تا ایران می‌توانیم بیاییم، حالا جایی که باید نقطه‌های اتصال تقویت شود داریم این کار را انجام می‌دهیم، زمینی، هوایی و دریایی دارد انجام می‌شود، آن چه که کشتی‌های ماست الان در حال رفت و آمدند، ما البته باید یک کاری کنیم که آمریکایی‌ها و محاصره آمریکایی‌ها نه فقط شکسته شود، بلکه عبرت آموز بشود برای آمریکایی‌ها و امثال آمریکایی‌ها که اگر با ایران از سر محاصره درآمدید درست که عکس آن را یعنی یک حالت آن، یک فریم آن عکسش را که بگیریم این است که شما محاصره کردید، ولی چند ماه بگذارد یک فیلمی از آن بیرون خواهد آمد، فیلمش آن خواهد بود که آمریکایی‌ها متوجه خواهند شد که ایرانی با همه جای دنیا متفاوت است.

این طراحی می‌خواهد، ابزار می‌خواهد، هم ابزارش را داریم، هم نیروی انسانیش را داریم و هم زیرساخت لازم را ایجاد کردیم و هم اراده که مهم‌تر از همه این‌ها و عزم را داریم و هم شجاعت این که این کار را انجام بدهیم داریم، ما از فرصت‌های خودمان داریم استفاده می‌کنیم، همین جا من به آمریکایی‌ها می‌گویم اگر شما جویی عقل داشته باشید متوجه می‌شوید که ماندن شما در این جا حتما ضرر‌های دراز مدت برای شما ایجاد می‌کند. می‌خواهید این را امتحان کنید، امتحان کنید، هشت سال دفاع مقدس صدام بعضی وقت‌ها کاری کرد، حصر آبادان ایجاد کرد، بعد شکستن حصر آبادان رخ داد، اما صدام درسی گرفت که بقیه کشور‌ها مخصوصا آن موقع در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت که ببینید صدام با این بنیه اش نتوانست از پس ایرانی‌ها بربیاد.

ما این جا اقتدار ایرانی را به حول و قوه الهی با این عزم ملی که صورت گرفته، به منصه ظهور خواهیم رساند، الان هم از نظر ورود و خروج کالا ما کارخودمان را داریم انجام می‌دهیم، حتی جا‌هایی که به زحمت افتادیم تجربه جدیدی به دست آوردیم، در جنگ شما یک خسارت‌هایی می‌بینید و یک حسن‌هایی هم ممکن است اتفاق بیافتد، در تعامل با همسایگان و خطوط مرزی مان و در مراوادت مان و در ارتباطات مان و در طراحی عملیات مان در عرصه‌های مختلف بازرگانی، پولی، مالی و بانکی و نظایر این چه نقاط قوتی را می‌توانیم به کشور اضافه کنیم البته ما نقاط ضعف هم داریم، آن نقاط ضعف امشب در موردش صحبت نمی‌کنم، الان مجموعه داشته‌های ایرانیان دیکته خواهد کرد به آمریکایی‌ها که محاصره را یا خودشان بشکنند کما این که همین الان این دیواره محاصره ترک برداشته یا این که اگر آن‌ها به عقل نیایند و سر عقل نباشند، حتما ایرانی‌ها این محاصره را می‌شکنند.

زمان شکستن آن را ما تعیین می‌کنیم، چون می‌خواهیم به گونه‌ای باشد هم عملیات موفق اتفاق بیافتد و هم عملیات عبرت آموز و ویژگی‌ها و مختصاتی که در رده‌های مختلف قابلیت این را داشته باشد که طراحی ایرانی این است که کما این که شما ببینید عبور ایرانی‌ها از فاو، عبور ایرانی‌ها از آب‌های خروشانی که قبلا در مجموعه‌های ارتباطی ما با عراق در جنگ وجود داشت، این‌ها یک بخشی دارد در دنیا تدریس می‌شود در دانشگاه‌های جنگ، ان‌شاءالله آن اتفاق خواهد افتاد.