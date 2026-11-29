اطلاعیه نیروی دریایی سپاه؛

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار سومین نفتکش متخلف در فاصله دو کیلومتری از ساحل جزیره غنم خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

عصر امروز، سومین نفتکش متخلف در آب‌های ساحلی جزیره غنم، در فاصله دو کیلومتری از ساحل این جزیره، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار شدید و آتش‌سوزی شد.

این نفتکش متخلف، با وجود آگاهی از ناایمن و غیر قانونی بودن مسیر جعلی جنوبی تنگه هرمز و با اعتماد به ادعا‌ها و وعده‌های خلاف واقع مقام‌های آمریکایی، در حال عبور مخفیانه از آب‌های مجاور ساحل جنوبی این تنگه، در فاصله دو کیلومتری از جزیره غنم بود که با مین دریایی برخورد کرد. این شناور پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی شدید، در آب‌های جنوبی تنگه هرمز رها شده است.

نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد که سراسر تنگه هرمز، زیر اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی رزمندگان نیروی دریایی سپاه قرار دارد و تسلط آنان بر پهنه شرقی و غربی این آبراه راهبردی، مطلق و بی‌چون‌ و چرا است.

موقعیت تقریبی سه نفتکش متخلفی که امروز با مین دریایی برخورد کردند و متوقف شدند