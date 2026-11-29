پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به مردم مقاوم و مرزدار اروندکنار در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به اهتزاز درآمد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم مرزنشین و ولایتمدار اروندکنار امشب در شب میلاد پر برکت حضرت زهرای اطهر س پرچم اهدایی مقام معظم رهبری را به اهتزاز درآوردند.

عشایر، کارمندان، قشر‌های گوناگون مردم و مرزداران غیرتمند و ولایتمدار اروندکنار امشب در تجمع شبانه و میدان داری خیابان تاکید کردند زیر سایه این پرچم گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی می مانند و از مرز‌های کشورمان دفاع می کنند.