اهتزاز پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به مردم اروندکنار در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)
پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به مردم مقاوم و مرزدار اروندکنار در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به اهتزاز درآمد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم مرزنشین و ولایتمدار اروندکنار امشب در شب میلاد پر برکت حضرت زهرای اطهر س پرچم اهدایی مقام معظم رهبری را به اهتزاز درآوردند.
عشایر، کارمندان، قشرهای گوناگون مردم و مرزداران غیرتمند و ولایتمدار اروندکنار امشب در تجمع شبانه و میدان داری خیابان تاکید کردند زیر سایه این پرچم گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی می مانند و از مرزهای کشورمان دفاع می کنند.
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