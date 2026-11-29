اوقات شرعی ۹ آذرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۱ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵، ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۳۱ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۵۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۴ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۳ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ آکِلَ الرِّبَا وَ مُؤْکِلَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ.

خداى عز و جل رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده است. (من لا یحضره الفقیه ج ۴، ص ۸، ح ۴۹۶۸ - امالى (صدوق) ص ۴۲۵، ح ۱)

احکام شرعی:

موى مصنوعى در نماز و ...

سوال) آیا پوشاندن موهاى مصنوعى در نماز واجب است؟

جواب) در نماز به عنوان پوشش در نماز، پوشاندن آن واجب نیست، ولى در برابر نامحرم (چه در حال نماز و چه غیر نماز) بنابر احتیاط واجب باید آن را بپوشاند. (استفتائات مقام معظم رهبری شهید)