اوقات شرعی ۹ آذرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز
اوقات شرعی ۹ آذرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵، ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵ و ۳۱ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۵۵ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۴ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۲ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۳۱ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۳ دقیقه
ذکر روز دوشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات
حدیث روز:
رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ آکِلَ الرِّبَا وَ مُؤْکِلَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ.
خداى عز و جل رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده است. (من لا یحضره الفقیه ج ۴، ص ۸، ح ۴۹۶۸ - امالى (صدوق) ص ۴۲۵، ح ۱)
احکام شرعی:
موى مصنوعى در نماز و ...
سوال) آیا پوشاندن موهاى مصنوعى در نماز واجب است؟
جواب) در نماز به عنوان پوشش در نماز، پوشاندن آن واجب نیست، ولى در برابر نامحرم (چه در حال نماز و چه غیر نماز) بنابر احتیاط واجب باید آن را بپوشاند. (استفتائات مقام معظم رهبری شهید)