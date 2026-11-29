مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی، رجعت آزاده و جانباز ۵۰ درصد، سردار میکائیل فرج‌پور را تسلیت گفت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی رضایی در پیامی، رجعت آزاده و جانباز ۵۰ درصد، سردار میکائیل فرج‌پور را تسلیت گفت.

متن پیام مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ به این شرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

«الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله...»

رجعت اسوه صبر و پایداری، آزاده و جانباز سرافراز ۵۰ درصد، برادر عزیزم سردار حاج میکائیل فرج‌پور، موجب تألم و اندوه فراوان شد.

این مجاهد نستوه و یادگار دوران دفاع مقدس، سال‌های پربار عمر خویش را در راه صیانت از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، تحمل رنج‌ها و سختی‌های دوران اسارت و دفاع از کیان میهن اسلامی سپری کرد. او پس از بازگشت از اسارت نیز با بصیرت و بینشی ژرف، در عرصه‌های دانشگاهی و جهاد تبیین حضوری مؤثر داشت و در ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرد و سرانجام نیز به یاران شهید خود پیوست.

اینجانب، این ضایعه را به خانواده معظم، همرزمان و جامعه بزرگ ایثارگران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و همنشینی با سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.