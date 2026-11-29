رئیس کل دادگستری استان خوزستان از وصول مبلغ ۲ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی و عوارض آلایندگی واحد‌های صنعتی طی ۸ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات دولت، دستگاه قضایی استان خوزستان نسبت به وصول معوقات مالیاتی و عوارض آلایندگی واحد‌های صنعتی بزرگ اقدام کرد.

وی با تأکید بر لزوم تمکین شرکت‌های صنعتی به تکالیف قانونی، تصریح کرد: به منظور تسریع در وصول این مطالبات که در زمره حقوق عمومی مردم شریف استان محسوب می‌شود، ضمن اعطای نمایندگی ویژه به یکی از کارشناسان خبره امور مالیاتی، سازوکار اجرایی دقیقی با همکاری مأموران اجرا و در صورت لزوم مأموران انتظامی و با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تعریف شده است.

دهقانی افزود: این اقدامات در چارچوب مواد ۲۱۲ الی ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم (در خصوص عملیات اجرایی وصول مالیات) و با هدف استیفای حقوق قانونی مردم و شهرداری‌ها از محل عوارض آلایندگی (موضوع ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) صورت می‌پذیرد.