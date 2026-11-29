ونوس عباسی، دختر نوجوان کهگیلویه و بویراحمدی، در مسابقات قهرمانی بوکس کشور خوش درخشید.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس زنان در رده سنی بزرگسالان، روزهای چهارم تا ششم آذرماه به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب و در سالن بوکس ناطق نوری برگزار شد.

ونوس عباسی نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در وزن ۷۵ کیلوگرم پس از سودابه موسوی از گلستان، زهرا دلاوری از استان مرکزی به مقام سوم این رقابت ها دست یافت و مدال برنز را از آن خود کرد.