ارسال به
چاپ
کسب مدال برنز رقابت های بوکس کشور توسط دختر کهگیلویه و بویراحمدی
ونوس عباسی، دختر نوجوان کهگیلویه و بویراحمدی، در مسابقات قهرمانی بوکس کشور خوش درخشید.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس زنان در رده سنی بزرگسالان، روزهای چهارم تا ششم آذرماه به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب و در سالن بوکس ناطق نوری برگزار شد.
ونوس عباسی نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در وزن ۷۵ کیلوگرم پس از سودابه موسوی از گلستان، زهرا دلاوری از استان مرکزی به مقام سوم این رقابت ها دست یافت و مدال برنز را از آن خود کرد.
نفرات اول تا سوم مشترک هر وزن معرفی شدند و طبق برنامهریزی انجامشده، مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی زنان روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه در سالن بوکس شهید همت فدراسیون بوکس برگزار می شود.
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
وضعیت بیماریهای تنفسی در استان همچنان بالاتر از سطح هشدار تاکید مردم کهگیلویه و بویراحمد بر وحدت ملی افزایش مراجعات مشکوک به آنفلوانزا در بویراحمد به ۱۱۲ نفر شمارش حیات وحش گچساران کهگیلویه و بویراحمد همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی در دوگنبدان هشدار سطح نارنجی شیوع بیماری ویروسی آنفلوانزا در استان خدمت رسانی جهادگران بسیجی به روستاهای کمتر برخوردار لنده هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال در دهدشت تجربههای موفق محلههای کهگیلویه و بویراحمد به سطح ملی میرسند معرفی فرمانده جدید انتظامی شهرستان کهگیلویه مانور سراسری زلزله در مدارس کهگیلویه و بویراحمد دعوت از مردم کهگیلویه و بویراحمد به پویش ملی «درختکاری در سایه مادر» پیش بینی برگزاری برنامههای متنوع در هفته گرامی داشت مقام زن در کهگیلویه و بویراحمد هشدار نسبت به افزایش موارد آنفلوانزا و مسمومیتهای الکلی در بویراحمد مانور امداد و نجات درمدارس کهگیلویه و بویراحمد
آزادسازی بیش از ۲۶ هکتار از اراضی کشاورزی بویراحمد توقیف ۳ خودرو با رانندگان خردسال در جادههای کهگیلویه و بویراحمد اجرای طرح درختکاری ریشه تا ثمر در کهگیلویه و بویراحمد ساماندهی توزیع آرد یارانهای روستاییان و عشایر با اجرای سامانه سیما ۲ هزار کهگیلویه و بویراحمدی متقاضی مشارکت در طرح جنگلداری اقدام درخور توجه همیاران کوچک طبیعت شیوع آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد به مرز هشدار رسید اختصاص تسهیلات ویژه به زراعت چوب و جنگلکاری در کهگیلویه و بویراحمد برگزاری نخستین جشنواره زعفران در استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز به کار نمایشگاه کتاب در کهگیلویه و بویراحمد تولید ۲۳ هزار تن برنج در کهگیلویه و بویراحمد اهداء اعضاء جوان مرگ مغزی کهگیلویه و بویراحمدی به ۵ بیمار یک گام تا اجرای طرح جنگلداری اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ورود دادستان کهگیلویه برای بازگشت کارخانه آجر دهدشت به چرخه تولید