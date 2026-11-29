به علت آلودگی هوا فعالیت مراکز آموزشی نوبت صبح هشت شهرستان خوزستان فردا دوشنبه نهم آذر غیرحضوری شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۰ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: در پی افزایش آلودگی هوا فعالیت تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون، شوشتر، گتوند کرخه و شوش در روز دوشنبه ۹ آذر ماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

اشرفی افزود: همچنین از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، خواسته شده است توصیه‌های بهداشتی و اصول خودمراقبتی را در مواجهه با آلودگی هوا رعایت کنند و دستگاه‌های اجرایی استان موظف شده‌اند تا پایان شرایط مخاطره‌آمیز، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا را اجرا کنند.

وی ادامه داد:همچنین شهرداری‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون، شوشتر، گتوند، کرخه و شوش موظف‌اند فعالیت‌های عمرانی آلاینده، از جمله خاک‌برداری و خاک‌ریزی در محدوده شهری را متوقف کنند و با پایش مستمر، از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان و سایر ضایعات جلوگیری کنند. همچنین در صورت وقوع آتش‌سوزی و انتشار دود، باید بلافاصله برای مهار آن اقدام شود.

دبیر کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان بیان کرد: جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد برچسب معاینه فنی معتبر، اعم از خودرو‌های شخصی، عمومی و دولتی، از دیگر مصوبات این کارگروه است و عوامل راهنمایی و رانندگی موظف به برخورد قانونی با متخلفان هستند. همچنین تمامی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کشت و صنعت کارون و سایر شرکت‌ها مکلف هستند تا پایان دوره مخاطره از سوزاندن مزارع خودداری کنند. همچنین هرگونه آتش زدن مزارع کشاورزی، به‌ویژه مزارع شلتوک، در سراسر استان ممنوع اعلام شده است.

اشرفی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز موظف است بر مزارع نظارت مستمر داشته باشد و در صورت مشاهده آتش‌سوزی ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند، خاطر نشان کرد:کنترل آلایندگی واحد‌های صنعتی و نفتی مستقر در شهرستان‌های یادشده و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا نیز از دیگر تکالیف تعیین‌شده در مصوبات این کارگروه است.

وی خاطر نشان کرد: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و دانشکده‌های علوم پزشکی استان موظف هستند توصیه‌های بهداشتی و راهکار‌های خودمراقبتی در مواجهه با آلودگی هوا را از طریق رسانه‌های استانی اطلاع‌رسانی کنند.