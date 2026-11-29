نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در اجتماع شبانه مردم کیش، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: محبت به آن حضرت باید با باور قلبی و تبعیت عملی از مسیر ولایت همراه باشد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۹۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهره‌ سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در اجتماع شبانه مردمی کیش، با بیان اینکه شخصیت حضرت زهرا (س) فراتر از توصیف‌های معمول است، افزود: فضائل بانوی دو عالم به اندازه‌ای والاست که شناخت و بیان برخی از ابعاد شخصیت ایشان، به مقدمات علمی و معرفتی نیاز دارد و بزرگان و اندیشمندان از مذاهب مختلف نیز به عظمت شخصیت آن حضرت اذعان کرده‌اند.

او با اشاره به ضرورت شناخت سیره حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: محبت به این بانوی بزرگوار، مسئولیت‌آفرین است و تنها به اظهار ارادت محدود نمی‌شود؛ بلکه باید در رفتار، باور و عمل انسان نمود پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت تصدیق و پذیرش مسیر اهل‌بیت (ع) گفت: شاخص پایبندی به مسیر حضرت زهرا (س)، صرفاً شناخت و محبت نیست؛ بلکه باید باور داشته باشیم که مسیر و برنامه ولی خدا بر اساس حکمت الهی است و در عمل نیز از آن تبعیت کنیم.

لاجوردی با اشاره به حوادث صدر اسلام و تنها ماندن حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت، خاطرنشان کرد: برخی افراد با وجود شناخت جایگاه آن حضرت و آگاهی از فضائل ایشان، در بزنگاه‌های حساس از همراهی و پذیرش مسیر ولایت بازماندند؛ از این رو، معرفت و محبت زمانی ارزشمند است که به باور و اقدام عملی منجر شود.

او با بیان اینکه این معیار در دوران حاضر نیز اهمیت دارد، افزود: اگر باور و گرایش ما با مسیر و برنامه ولی جامعه همسو نباشد، ممکن است در بزنگاه‌های حساس نتوانیم وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، ابراز امیدواری کرد: همگان در مسیر سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و پایبندی به ولایت گام بردارند.