با هدف تقویت همبستگی میان نیرو‌های مسلح، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با امیردریادار حسن مقصودلو، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دیدار فرماندهان نیروهای ارتش و سپاه در هرمزگان به مناسبت هفتم آذر روز نیروی ارتش راهبردی دریایی، برگزار شد.

در این دیدار طرفین بر اهمیت نقش راهبردی نیروی دریایی در حفاظت از آب‌های کشور و تأمین امنیت مسیر‌های تجاری در خلیج فارس و دریای عمان تأکید کردند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) در این نشست با تجلیل از تلاش‌های بی‌وقفه نیرو‌های دریایی در حفظ حاکمیت ملی، گفت: «همگامی میان سپاه پاسداران و ارتش، ضامن پایداری امنیت ملی و مقابله با هرگونه تهدید خارجی در پهنه دریاهاست. ما در کنار هم، سپری استوار در برابر دشمنان نظام اسلامی هستیم.»

در این دیدار، طرفین بر ادامه همکاری‌های مشترک با هدف ارتقای سطح آمادگی رزمی و پشتیبانی از فعالیت‌های جهادی و خدماتی در مناطق ساحلی تأکید کردند.

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این دیدار در فضایی آکنده از روحیه جهادی و تعهد به دفاع از میهن برگزار شد که نشان‌دهنده اقتدار و اتحاد نیرو‌های مسلح در مرز‌های آبی کشور است.