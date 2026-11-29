مقدمه تحلیلی خبر ۲۱؛

استاد دانشگاه شیکاگو گفت: موضوع فقط این نیست که آمریکا هنوز در جنگ پیروز نشده، بلکه ایران در حال افزایش قدرت خود است و چیزی که می‌بینیم، یک ایران قدرتمندتر از ۹ ماه پیش است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در یکشنبه ۸ آذر به این شرح است:

سلام به شما بینندگان محترم، هم‌میهمانان عزیز و ارجمند با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اولین مدافع حریم ولایت، روز زن و روز مادر، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ را در شب ۲۷۴ از شب‌های حضور و بعثت ملی، تقدیم شما به‌ویژه شیرزنان ایران اسلامی می‌کنیم که به گفته رهبر انقلاب با حضور پررنگ خود در عرصه‌های مختلف به‌خصوص میدان‌ها، شهر‌ها و روستا‌ها، پیشگامان تبیین عملی و مقاومت در پشت خطوط جنگ سخت هستند؛ جنگ سختی که این روز‌ها یک روزنامه و نشریه آمریکایی نیست که درباره پیروزی ایران و ایرانی در آن حرفی نزند و مطلبی ننویسد.

ایران تسلیم نخواهد شد، چون نترس‌تر شده، این را نیویورک تایمز نوشته است: آمریکا نمی‌داند که چطور جنگ را تمام کند. نشریه جاست سیکوریتی هم چنین موضوعی را به ترامپ یادآوری کرده و نوشته است: آمریکا دیگر نمی‌تواند بدون موافقت ایران، جنگ را آن‌طور که می‌خواهد تمام کند و این جنگ، حتی ممکن است تهران را به تغییر دکترین هسته‌ای سوق بدهد؛ به نوشته این نشریه آمریکایی، بیشتر خسارت‌های ایران، مادی و قابل جبران، اما دستاوردهای ایران، راهبردی هستند.

وضعی که در آمریکا برعکس است، چون برخلاف آمریکا که از هیبت ابرقدرتی افتاده و پایگاه‌های خود را در منطقه از دست داده و در حال اخراج از منطقه بوده، ایران روز به روز در حال توسعه قدرت خود در منطقه است؛ این تحلیل پروفسور رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو بوده که گفته است: موضوع فقط این نیست که آمریکا هنوز در جنگ پیروز نشده، بلکه ایران در حال افزایش قدرت خود است و چیزی که می‌بینیم، یک ایران قدرتمندتر از ۹ ماه پیش است؛ ۹ ماه پیش، دشمنان ستمگر ما حمله‌های جنایتکارانه را ضد ملت ایران آغاز کردند و پس از آن، ناکام از حمله‌های نظامی به جنگ اقتصادی روی آوردند، اما ایستادگی ملت در کنار اهرم مهم تنگه هرمز تاکنون دشمنان را در این نبرد ناکام کرده و فشار‌ها را‌ با گرانی انرژی و معیشت به خودشان برگردانده است.

نمونه‌ این موضوع، حرف‌های سناتور برنی سندرز بوده که گفته است: رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد ۵۰۰ میلیارد دلار به هزینه‌های نظامی اضافه کند، در حالی‌که به علت سیاست‌های ترامپ ۲ میلیون کودک از کمک‌های غذایی محروم شده‌اند یا نمونه دیگر آن، اعلام ورشکستگی بانک یونایتد فیدلیتی با حدود ۶ میلیارد دلار دارایی است؛ به نوشته نشریه بلومبرگ، این بزرگترین ورشکستگی بانکی آمریکا در ۲ سال اخیر است.

البته گفتن از وضع دشمن به معنی نفی آثار محاصره و تحریم بر خودمان نیست، اما ایستادگی، همدلی ملی و تلاش جهادی دولتمردان است که می‌تواند در عرصه اقتصادی هم دشمن را شکست بدهد؛ از جمله با برخی تدبیرها مانند مهار قیمت ارز، مهار قیمت کالا‌های روزمره لازم برای مردم و رفع موانع کار و تولید، مثل آن‌چه رئیس جمهور از توافق سران قوا برای رفع موانع پیش روی اتحادیه‌ها گفته است تا مشکل‌های آن‌ها در وضع جنگی، سریع‌تر رسیدگی و برطرف شود.

ضمن اینکه گسترش تبادل‌های زمینی با همسایه‌های شرقی، غربی و شمالی در وضع محاصره دریایی به‌طور جدی پیگیری می‌شود. از این‌رو، نشست سازمان همکاری اقتصادی اکو که قرار است آخر هفته در تهران برگزار شود، اهمیت دوچندان دارد؛ کشور‌هایی که از راه مرز‌های زمینی با ما در ارتباط هستند.

ایران، محاصره‌پذیر یا ملت ایران، تسلیم‌پذیر نیست. این را دشمن فهمید، اما دیر فهمید. دولتمردان آمریکایی با خطای محاسبه‌ای جنگ را آغاز کردند، اما فکر نمی‌کردند به‌ جای چند روز، پس از ۹ ماه هنوز در بن‌بست باشند.

نویسنده: خانم حسینی