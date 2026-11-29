وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد در شبانه روز گذشته، ۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۲ نفر زخمی شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۷

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد با شهادت یک دانش آموز دیگر در غزه، شمار شهدای دانش آموز در سال میلادی جاری به ۱۷ نفر رسید. یک جوان فلسطینی هم در حمله صهیونیست‌ها به خان یونس به شهادت رسید. همچنین با حمله رژیم صهیونیستی به درمانگاه سازمان پزشکان بدون مرز در غزه،

این نهاد اعلام کرد: ۲ نفر از کادر درمان این بیمارستان به شهادت رسیده‌اند. وزارت بهداشت فلسطین هم از توقف خدمات رسانی در این درمانگاه خبر داد و تجاوز مستمر اشغالگران را به زیرساخت‌های درمانی در غزه محکوم کرد. سازمان ملل هم گزارش داد بیش از ۹۱۸ هزار نفر در نزدیکی مناطق آلوده به بقایای جنگ زندگی می‌کنند و در سه سال گذشته ۲۸۰ فلسطینی بر اثر انفجار بمب‌های برجای مانده به شهادت رسیده‌اند. نهاد‌های مدنی غزه هم درباره شیوع بیماری‌ها واگیر به علت تراکم زباله‌ها نزدیک محل اسکان آوارگان هشدار دادند.