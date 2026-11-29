مسائل و موانع اجرای طرح‌های راهبردی آذربایجان غربی در نشست مسئولان استانی با مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور بررسی و پیگیری شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ در این نشست که با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و مهدی رستمی‌نژاد سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد، طرح‌های مهم و محرک توسعه آذربایجان غربی از جمله آزادراه ارومیه _ تبریز، کریدور بزرگراهی غرب کشور، بزرگراه ایواوغلی _ گیت منطقه آزاد ماکو، تعریض محور خوی ـ قطور ـ رازی و محور‌های نقده _ پیرانشهر، میاندوآب _ بوکان و میاندوآب _ میانه بررسی و پیگیری قرار گرفت.

همچنین رفع نواقص ایستگاه‌های راه‌آهن آذربایجان غربی و بررسی نیاز‌های اعتباری و اجرایی طرح‌های زیرساختی استان در دستورکار قرار گرفت و معاون وزیر راه و شهرسازی دستور‌های لازم را برای تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع و مشکلات اجرایی صادر کرد.