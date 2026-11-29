حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس، مناطقی را در جنوب لبنان بمباران کرد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۵
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، توپخانه رژیم اشغالگر هم شهرکهای میفَدون و کفرتبنیت را گلوله باران کرد. یک خانه هم در نزدیکی شهرک حداثا، به دست صهیونیستها تخریب شد. رژیم صهیونیستی همچنین در حملهای پهپادی، ساختمانی را در نبطیه فوقا منفجر کرد. دفاع مدنی لبنان هم اعلام کرد پیکر دو شهید لبنانی را از شهرک زوطر غربی خارج کرده است.
منابع لبنانی از تجمع اهالی شهرک حداثا در مقابل ایست و بازرسی ارتش لبنان برای دریافت اجازه بازگشت به خانههای خود خبر دادند. همچنین شماری از لبنانیها در ضاحیه جنوبی بیروت در روز همبستگی جهانی با فلسطین، تجمع کردند و توقف جنایتهای اشغالگران را در غزه و کرانه باختری خواستار شدند.
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