تأکید لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس بر پیگیری مطالبههای مردمی
زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سفر به کیش، بر ضرورت حضور در بین مردم، آشنایی بیشتر با مشکلات آنان و تلاش برای رفع آنها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهره سادات لاجوردی با تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، هفته زن و روز مادر، در دیدار با امام جمعه کیش، بر ضرورت حضور در بین مردم، آشنایی بیشتر با مشکلات آنان و تلاش برای رفع آنها تأکید کرد.
او با اشاره به تجربه مردم کیش در جنگ تحمیلی، گفت: لازم است در کنار مردم باشیم، با مشکلاتشان از نزدیک آشنا شویم و هر چه در توان داریم برای حل مسائل و بهبود معیشت آنان انجام دهیم.
حجتالاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز با اشاره به برنامه ریزی برگزاری ویژه برنامه های ایام میلاد کوثر رسولالله (صلواتاللهعلیه) گفت: برنامههای متنوعی در مسجد خاتم الانبیاء و محافل شبانه جزیره کیش با حضور گسترده زنان و مردان مؤمن، انقلابی و ولایتمدار کیش برگزار می شود.
او افزود: زهره سادات لاجوردی، فرزند شهید و نماینده مجلس، از بانوان فعال جامعه اسلامی، به مناسبت روز زن به جزیره کیش دعوت شدند و با حضور در ویژه برنامه های کیش، درباره فضایل حضرت زهرا (سلاماللهعلیها)، جایگاه زن در نظام اسلامی و مطالبه های مردم سخن بگوید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به همراه امام جمعه کیش با حضور در مسجد خاتم الانبیاء به مقام شهید گمنام ادای احترام کرد.