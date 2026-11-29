زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سفر به کیش، بر ضرورت حضور در بین مردم، آشنایی بیشتر با مشکلات آنان و تلاش برای رفع آنها تأکید کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۵ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهره سادات لاجوردی با تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، هفته زن و روز مادر، در دیدار با امام جمعه کیش، بر ضرورت حضور در بین مردم، آشنایی بیشتر با مشکلات آنان و تلاش برای رفع آنها تأکید کرد.

او با اشاره به تجربه مردم کیش در جنگ تحمیلی، گفت: لازم است در کنار مردم باشیم، با مشکلاتشان از نزدیک آشنا شویم و هر چه در توان داریم برای حل مسائل و بهبود معیشت آنان انجام دهیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز با اشاره به برنامه ریزی برگزاری ویژه برنامه های ایام میلاد کوثر رسول‌الله (صلوات‌الله‌علیه) گفت: برنامه‌های متنوعی در مسجد خاتم الانبیاء و محافل شبانه جزیره کیش با حضور گسترده زنان و مردان مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار کیش برگزار می شود.

او افزود: زهره سادات لاجوردی، فرزند شهید و نماینده مجلس، از بانوان فعال جامعه اسلامی، به مناسبت روز زن به جزیره کیش دعوت شدند و با حضور در ویژه برنامه های کیش، درباره فضایل حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، جایگاه زن در نظام اسلامی و مطالبه های مردم سخن بگوید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به همراه امام جمعه کیش با حضور در مسجد خاتم الانبیاء به مقام شهید گمنام ادای احترام کرد.