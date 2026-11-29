امام جمعه موقت تهران، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س)، ایشان را محبوب خدا و پیامبر (ص) و سرور زنان عالم دانست و گفت: حضرت زهرا (س) الگویی تمام عیار برای زنان و مردان در بردباری، صبر و ولایتمداری هستند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۳

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، آیت الله خاتمی در اجتماع شبانه مردم بیرجند، با بیان اینکه شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه (س) در میان ادیان مختلف و حتی علمای اهل سنت مورد احترام و تکریم است، افزود: تکریم مقام زن در سالروز ولادت باسعادت این بانوی بزرگ اسلام، انتخابی شایسته و برازنده است؛ بانوانی که با تأسی به سیره حضرت زهرا (س)، نقش مؤثری در جامعه ایفا می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران همچنین با تأکید بر اینکه فرهنگ فاطمی ریشه ثابت‌قدمی در مسیر نهضت امام خمینی (ره) و ایستادگی در برابر دشمنان است.

آیت الله خاتمی با اشاره به آغاز مبارزات امام شهید از بیرجند و همراهی مردم این منطقه با ایشان، این همراهی را نشانه ولایتمداری، بصیرت و آگاهی مردم خراسان جنوبی دانست.

وی افزود: دشمن از ابتدای انقلاب اسلامی تا توانسته‌اند برای ولایت، توطئه چینی کرده است تا مردم را به گمراهی کشاند ولی همه نقشه هایشان نقش بر آب شده است.