آیت‌الله خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در جمع مردم بیرجند در میدان مادر، حضور مستمر ۹ ماهه مردم در اجتماعات شبانه را عامل ناکامی دشمن دانست.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۳

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، آیت الله خاتمی در اجتماع شبانه مردم بیرجند، با اشاره به اهداف آمریکا در جنگ اخیر گفت: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در یک هفته کار را تمام کند، اما ایستادگی مردم و نیرو‌های مسلح در مرز‌های آبی و خاکی، این محاسبات را برهم زد و شکستی تاریخی را برای آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم زد.

آیت‌الله خاتمی افزود: یکی از اهداف دشمن، از بین بردن توان موشکی ایران بود، اما نه‌تنها این توان کاهش نیافت، بلکه ظرفیت تولید و برد موشکی کشور نیز افزایش یافت.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به هدف قرار دادن توان هسته‌ای کشور افزود: قدرت هسته‌ای ایران، دانش بومی آن است و این دانش از بین‌رفتنی نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری، تجزیه ایران به هفت کشور را از دیگر اهداف دشمن برشمرد و تأکید کرد: دشمن این آرزو را به گور خواهد برد و حتی یک وجب از خاک ایران جدا نخواهد شد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای خلوت کردن خیابان‌ها گفت: امروز هم دشمن آرزو دارد مردم میدان را ترک کنند، اما حضور مردم این توطئه را نیز ناکام گذاشته است.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به شکست اهداف حزب جمهوری‌خواه آمریکا در برابر اراده ملت ایران گفت: برای ملت ایران تفاوتی میان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا وجود ندارد.