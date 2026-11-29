مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از مصدومیت سه تن در سانحه رانندگی در محور ماکو به شوط خبرداد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد دو پژو ۴۰۵ در محور ماکو - شوط دریافت کردیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند هلال احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.