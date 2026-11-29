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برخورد دو پژو درمحور ماکو-شوط سه مصدوم برجا گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از مصدومیت سه تن در سانحه رانندگی در محور ماکو به شوط خبرداد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد دو پژو ۴۰۵ در محور ماکو - شوط دریافت کردیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند هلال احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی افزود: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.
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