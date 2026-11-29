رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش در تمامی مدارس استان در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به صورت غیر حضوری و مجازی دنبال می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش در تمامی مدارس استان در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به صورت غیر حضوری و مجازی دنبال می‌شود.

علی یاسر سیستانی نژاد گفت: در پی تشخیص و اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص وضعیت شیوع و ابتلا به بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوآنزا در استان، فردا دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ آموزش در همه مدارس سراسر استان و در تمامی پایه‌ها به صورت مجازی انجام می‌شود.