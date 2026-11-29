آموزش مجازی تمامی مدارس استان کرمان در روز دوشنبه ۹ آذر
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش در تمامی مدارس استان در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به صورت غیر حضوری و مجازی دنبال میشود.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش در تمامی مدارس استان در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به صورت غیر حضوری و مجازی دنبال میشود.
علی یاسر سیستانی نژاد گفت: در پی تشخیص و اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص وضعیت شیوع و ابتلا به بیماریهای تنفسی از جمله آنفلوآنزا در استان، فردا دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ آموزش در همه مدارس سراسر استان و در تمامی پایهها به صورت مجازی انجام میشود.
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
مدارس ابتدایی بافت در پی شیوع آنفلوآنزا غیرحضوری شد پیشبینی بارش و وزش تندبادهای لحظه ای در استان کرمان از اواخر روز سهشنبه رویش باورها در کویر انفجار ناشی از نشت گاز در خانه متروکه کرمان با پنج کشته تداوم اجتماعات مردمی در کرمان تعطیلی مدارس بر اساس شرایط و شاخصهاست کرمان، میزبان نغمههای ایران تجلیل از برگزیدگان استانی دوازدهمین جشنواره ملی استعدادیابی نوجوان خوارزمی سهشنبههای بدون خودرو از این هفته مانور سراسری زلزله در مدارس استان کرمان جشن ولادت حضرت زهرا (س) با حضور ذاکران و شاعران آیینی زمستان سرد؛ چگونه از بحران گاز عبور کنیم؟ کرمان مرکز چشم پزشکی جنوب شرق کشور برگزاری اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در گلزار بردسیر تاکید رئیس کل دادگستری بر اولویت شناسایی و توقیف اموال متهمان پروندههای کثیرالشاکی
پویش ۱۸ درجه برای مدیریت مصرف انرژی احتمال تعطیلی ۴۰ روزه مراکز عمومی کرمان روایت برخاستن یک شهر در قامت یک بانوی قهرمان کرمان به استقبال اجلاسیه نماز میرود عزم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان برتکمیل پروژه های طرح نهضت ملی مسکن کرمان میزبان جشنواره کُلمپه مرگ راننده ۲۹ ساله زیر چرخ خودروی سنگین در بافت از غربت مدینه تا اشکهای کرمان برای ۱۷ شهید گمنام نشت بیش از ۱۰۰۰ لیتر بنزین در خیابان امام (ره) شهرراین هشدار پلیس راهور در خصوص تبعات انباشت جرائم رانندگی اجرای طرح ملی جینف در شرفآباد کرمان مهروموم انبار ۱۷۰ تُنی برنج در کرمان آغاز ساخت کارخانه سیلیکون متال در جنوب کرمان واژگونی خودروی حامل سوخت قاچاق در عنبرآباد کرمان؛ ۲ نفر جان باختند اجرای طرح ملی نان کامل در ۹ نانوایی شهرستان کهنوج کرمان