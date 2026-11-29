مادران میدان‌دار پای کار ایران

دویست و هفتاد و چهارمین شب از تجمعات شبانه در مهاباد با حضور خانواده‌ها و بانوان، به عرصه زنده و پرشور از تجلی وحدت، همبستگی و اراده ملی ایرانیان در پاسداری از عزت، استقلال و امنیت کیان اسلامی تبدیل شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۲ کد خبر : ۵۹۸۰۴۸۰