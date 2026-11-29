مادران میداندار پای کار ایران
دویست و هفتاد و چهارمین شب از تجمعات شبانه در مهاباد با حضور خانوادهها و بانوان، به عرصه زنده و پرشور از تجلی وحدت، همبستگی و اراده ملی ایرانیان در پاسداری از عزت، استقلال و امنیت کیان اسلامی تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ مردم این شهرستان بار دیگر با حضور گسترده خود در میدان شهدا، حماسه آفریدند و بر ایستادگی و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
در این میان، حضور آگاهانه و حماسی بانوان، جلوهای درخشان از امتداد مکتب فاطمی را در متن حیات اجتماعی و عرصه دفاع از میهن به نمایش گذاشت. زنانی که با الهام از سیره حضرت صدیقه طاهره (سلاماللهعلیها)، در عین ایفای نقش بنیادین در تحکیم کانون خانواده و تربیت نسلهای مؤمن، در بزنگاههای سرنوشتساز کشور نیز حضوری پیشگامانه و اثرگذار دارند، هم مادری میکنند هم میدانداری، و با ایمان، بصیرت و صلابت خویش، در شکلگیری و استمرار حماسههای ملی سهمی انکارناپذیر دارند.