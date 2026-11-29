دو شکارچی غیرمجاز در مصب رودخانه نازلوچای در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۷۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه از شناسایی و دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در محدوده مصب رودخانه نازلوچای خبر داد.

بهزاد شیرپنجه گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره پارک ملی دریاچه ارومیه در جریان گشت و کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت، دو نفر را که در حریم قانونی پارک ملی اقدام به شکار غیرمجاز کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. شیرپنجه با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی و برخورد قانونی با متخلفان اظهار کرد: حفاظت از حیات‌وحش و صیانت از عرصه‌های طبیعی پارک ملی دریاچه ارومیه از اولویت‌های اصلی این اداره است و با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.