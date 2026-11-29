دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در پارک ملی دریاچه ارومیه
دو شکارچی غیرمجاز در مصب رودخانه نازلوچای در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره پارک ملی و ذخیرهگاه زیستکره دریاچه ارومیه از شناسایی و دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در محدوده مصب رودخانه نازلوچای خبر داد.
بهزاد شیرپنجه گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره پارک ملی دریاچه ارومیه در جریان گشت و کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت، دو نفر را که در حریم قانونی پارک ملی اقدام به شکار غیرمجاز کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. شیرپنجه با تأکید بر تداوم گشتهای حفاظتی و برخورد قانونی با متخلفان اظهار کرد: حفاظت از حیاتوحش و صیانت از عرصههای طبیعی پارک ملی دریاچه ارومیه از اولویتهای اصلی این اداره است و با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.