رضا قیطاسی با شکست دو حریف روس در دیدار‌های ماقبل فینال و فینال رقابت‌های برترین‌های اوزان سنگین مسابقات جهانی چوب‌کشی، برای دومین روز متوالی مدال طلای جهان را از آن خود کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲ کد خبر : ۵۹۸۰۴۷۸



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا قیطاسی در ادامه درخشش خود در هشتمین دوره مسابقات جهانی چوب‌کشی (مس‌رستلینگ) در کازان روسیه، با کسب دومین مدال طلای خود، بار دیگر قدرت‌نمایی کرد.

نماینده کشورمان امروز در رقابت‌های برترین‌های اوزان سنگین، مسیر قهرمانی را با عبور از دو حریف روس در مراحل ماقبل فینال و فینال طی کرد و با پیروزی در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها و دومین مدال طلای جهانی خود را به دست آورد.

این موفقیت در ادامه قهرمانی روز گذشته قیطاسی در وزن ۱۲۵+ کیلوگرم رقم خورد؛ جایی که او در دیدار فینال با شکست ویکتور کولیبابچوک، نماینده روسیه، به مدال طلای جهان دست یافت.

به این ترتیب، قیطاسی در دو روز متوالی و در دو رقابت جداگانه، اقتدار و توانمندی خود را در آوردگاه جهانی کازان به نمایش گذاشت و با شکست سه حریف روس در مسیر این دو قهرمانی، دو بار بر سکوی نخست جهان ایستاد.

کسب دو مدال طلای جهان در دو روز متوالی، دستاوردی ارزشمند برای ورزش ایران و رشته چوب‌کشی (مس‌رستلینگ) به شمار می‌رود و رضا قیطاسی به‌عنوان چهره درخشان ایران در این رقابت‌ها مطرح شد.