انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محور سلماس به خوی ۴ مصدوم برجا گذاشت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۷۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محور سلماس _ خوی نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره تپه هلال احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین حادثه، پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.