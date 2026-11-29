مراسم تجلیل از محافظان امام خمینی (ره) در بیت تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی در قم برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۷۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا و ولادت امام خمینی (ره)، مراسم تجلیل از محافظان معمار کبیر انقلاب در بیت تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی در قم برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی در این مراسم با بیان اینکه افرادی که مکتب امام را درک کردند همیشه و در همه صحنه های انقلاب حضوری موثر داشته و دارند گفت: نسلی که با امام خمینی (ره) بزرگ شد هیچوقت بازنشسته نمی شود و همیشه پای کار نظام و انقلاب بوده است و در این زمان هم در کنار جوانان در مسیر پیشرفت و توسعه کشور گام بر می دارند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن رحیمیان هم در این مراسم با تبریک میلاد بانوی دو عالم و امام خمینی(ره)، معمار کبیر انقلاب را بزرگترین ویران کننده کاخ های مستکبران در یک قرن اخیر دانست و گفت: امام(ره) با تاسی به مکتب سید و سالار شهیدان در برابر رژیم فاسد پهلوی، یکی از بزرگترین طاغوت های زمان ایستاد و با حمایت مردم، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داد.

در این آیین از برخی محافظان حضرت امام خمینی(ره) تجلیل شد. خاطره گویی محافظان و مداحی در وصف حضرت صدیقه طاهره(س) از دیگر برنامه های این مراسم بود.