آذربایجان‌غربی در ارزیابی شاخص‌های حفاظت از خاک رتبه نخست کشور را کسب کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۷۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی از کسب رتبه نخست کشور توسط این استان در شاخص تعداد اخطارهای صادرشده و معرفی متخلفان به مراجع قضایی در حوزه حفاظت از خاک خبر داد.

حجت جباری گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۱ مورد پایش و نظارت در حوزه حفاظت از خاک در استان انجام شده است که طی آن ۱۲۰ مورد اخطار صادر، ۱۲ مورد تخلف به مراجع قضایی معرفی و سه مورد بازسازی و رفع آلودگی ثبت شده است.

وی افزود: آذربایجان‌غربی در شاخص تعداد اخطارهای صادرشده و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، رتبه نخست کشور و در شاخص پایش و بازسازی و رفع آلودگی، رتبه سوم را کسب کرده است.

جباری با تأکید بر اهمیت حفاظت از خاک به‌عنوان یکی از منابع پایه محیط‌زیست و توسعه پایدار، اظهار کرد: پیشگیری از آلودگی خاک، تقویت نظارت و برخورد قانونی با تخلفات از اولویت‌های اصلی اداره‌کل است. وی خاطرنشان کرد: حفاظت از خاک نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تولیدی و صنعتی و مردم است و پایش‌ها و اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از منابع خاک استان ادامه خواهد داشت.