آذربایجانغربی در رتبه نخست کشور در شاخص های حفاظت از خاک
آذربایجانغربی در ارزیابی شاخصهای حفاظت از خاک رتبه نخست کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی از کسب رتبه نخست کشور توسط این استان در شاخص تعداد اخطارهای صادرشده و معرفی متخلفان به مراجع قضایی در حوزه حفاظت از خاک خبر داد.
حجت جباری گفت: بر اساس آمار اعلامشده از سوی دفتر حفاظت و مدیریت زیستمحیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۱ مورد پایش و نظارت در حوزه حفاظت از خاک در استان انجام شده است که طی آن ۱۲۰ مورد اخطار صادر، ۱۲ مورد تخلف به مراجع قضایی معرفی و سه مورد بازسازی و رفع آلودگی ثبت شده است.
وی افزود: آذربایجانغربی در شاخص تعداد اخطارهای صادرشده و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، رتبه نخست کشور و در شاخص پایش و بازسازی و رفع آلودگی، رتبه سوم را کسب کرده است.
جباری با تأکید بر اهمیت حفاظت از خاک بهعنوان یکی از منابع پایه محیطزیست و توسعه پایدار، اظهار کرد: پیشگیری از آلودگی خاک، تقویت نظارت و برخورد قانونی با تخلفات از اولویتهای اصلی ادارهکل است. وی خاطرنشان کرد: حفاظت از خاک نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، واحدهای تولیدی و صنعتی و مردم است و پایشها و اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از منابع خاک استان ادامه خواهد داشت.