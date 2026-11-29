استاندار لرستان در پیامی فرارسيدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر را تبریک گفت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۷۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در پیامی فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر را تبریک گفت.

در پیام تبریک سید سعید شاهرخی آمده است:

میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا(س)، اسوه جاودانه ایمان، عفاف و کرامت، فرصتی برای پاسداشت مقام والای زن و تکریم مادرانی است که با مهر و ایثار خویش، بنیان خانواده را استوارتر و چراغ راه آینده فرزندان را روشن‌تر می‌کنند.

مادر، نخستین آموزگار اخلاق، مسئولیت‌پذیری و معمار شخصیت و موفقیت نسل‌های آینده است و جایگاه ارزشمند آن در فرهنگ متعالی اسلام،همواره مورد تکریم قرار دارد.

در این روز فرخنده، به مقام شامخ مادران شهدا، به‌ویژه مادران پرافتخار شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ادای احترام می‌کنیم؛ مادرانی که با ایثار عزیزان خود، والاترین جلوه‌های عشق به ایران را به نمایش گذاشتند و امروز نیز با حضور آگاهانه در کنار مردم و در صحنه‌های اجتماعی، در مسیر تقویت همبستگی ملی و عبور از چالش‌های کشور از جمله ناترازی‌های اقتصادی و انرژی، نقش‌آفرین و امیدآفرین‌اند.

اینجانب، این مناسبت فرخنده را به تمامی مادران و بانوان شریف ایران، به‌ویژه مادران شهدا و بانوان فرهیخته و پرتلاش لرستان، تبریک عرض نموده و سربلندی و سلامتی آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.