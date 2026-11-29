تیم ملی هندبال بانوان ایران دوشنبه ۹ آذر در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف قزاقستان می‌رود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۷۲



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۱۰ تیم حضور یافتند که در دو گروه ۵ تیمی رقابت کردند و از هر گروه ۴ تیم به دور یک چهارم نهایی راه یافتند و تیم‌های پنجم و ششم برای رده‌های ۹ تا ۱۱ رقابت خواهند کرد. با انصراف تیم بنگلادش تیم تایلند به گروه یک منتقل شد و بدین ترتیب برنامه مسابقات هم دستخوش تغییر شد.۴ تیم برتر مسابقات به رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ در مجارستان راه خواهند یافت.

نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** گروه یک:

- تیم بانوان ایران در این گروه ۳۳ - ۱۶ تیم هنگ کنگ و ۲۳ - ۱۵ تیم تایلند را شکست داد و ۳۲ - ۳۴ مغلوب چین و ۱۶ - ۲۵ مغلوب ژاپن شد.

- تیم‌های ژاپن با ۸ و چین با ۶ و ایران با ۴ اول تا سوم شدند و تیم هنگ کنگ با ۲ امتیاز چهارم شد و همگی به یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم تایلند بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت و برای رده نهم مسابقه می‌دهد.

** گروه دو:

قزاقستان ۲۰ - ۳۴ کره جنوبی

- تیم‌های کره جنوبی با ۸، قزاقستان با ۶، ازبکستان با ۴ و هند با ۲ امتیاز اول تا چهارم شدند و صعود خود را قطعی کردند. تیم استرالیا بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت و برای رده نهم رقابت می‌کند.

* برنامه - دوشنبه ۹ آذر:

چین - ازبکستان

قزاقستان - ایران (ساعت ۱۴:۳۰ - سالن دوستیک)

ژاپن (قهرمان دوره قبل) - هند

کره جنوبی - هنگ کنگ



در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان اول تا سوم شدند و تیم ایران چهارم شد.

در تاریخ هندبال قهرمانی زنان آسیا که از سال ۱۹۸۷ سابقه برگزاری دارد و هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم کره جنوبی با ۱۶ قهرمانی، ۳ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم‌های ژاپن با ۲ قهرمانی، ۷ نایب قهرمانی و ۸ سومی و قزاقستان با ۲ قهرمانی و ۲ سومی در رده‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

تیم ایران برای دهمین بار در این رقابت‌ها شرکت کرده است. بانوان ایران در سال ۲۰۰۸ هفتم، ۲۰۱۰ هشتم، ۲۰۱۲ نهم، ۲۰۱۵ ششم، ۲۰۱۷ هفتم، ۲۰۱۸ ششم و ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ چهارم شدند. در سال ۲۰۲۲ تیم سنگ آهن بافق یزد به عنوان تیم ملی ایران در مسابقات شرکت کرد.