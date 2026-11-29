با فعالیت سامانه بارشی، کاهش غلظت آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوا در ارومیه پیش بینی می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۷۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی، از ناسالم بودن کیفیت هوای ارومیه برای تمامی گروه‌های جامعه خبر داد و گفت: با فعالیت سامانه بارشی در ساعات آینده، پیش‌بینی می‌شود غلظت آلاینده‌های هوا کاهش یابد و کیفیت هوا بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا اظهار کرد: شاخص آلودگی هوای ارومیه در حال حاضر در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و شهروندان باید توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

جباری با اشاره به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان و حاکمیت شرایط جوی ناپایدار، از گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار خواست تا بهبود کیفیت هوا از فعالیت‌های سنگین و طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند. پایش مستمر کیفیت هوا ادامه دارد و تغییرات شاخص از طریق منابع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.