بهبود کیفیت هوای ارومیه با فعالیت سامانه بارشی
با فعالیت سامانه بارشی، کاهش غلظت آلایندهها و بهبود کیفیت هوا در ارومیه پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی، از ناسالم بودن کیفیت هوای ارومیه برای تمامی گروههای جامعه خبر داد و گفت: با فعالیت سامانه بارشی در ساعات آینده، پیشبینی میشود غلظت آلایندههای هوا کاهش یابد و کیفیت هوا بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوا اظهار کرد: شاخص آلودگی هوای ارومیه در حال حاضر در وضعیت ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد و شهروندان باید توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند.
جباری با اشاره به پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان و حاکمیت شرایط جوی ناپایدار، از گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار خواست تا بهبود کیفیت هوا از فعالیتهای سنگین و طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند. پایش مستمر کیفیت هوا ادامه دارد و تغییرات شاخص از طریق منابع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.