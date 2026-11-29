حضور پر شور بانوان ایران زمین در اجتماعات شبانه دفاع از وطن

دفاع از میهن، تنها در جبهه‌های نظامی و با سلاح‌های سنگین معنا نمی‌یابد؛ حضور پرشور بانوان ایران‌زمین در اجتماعات شبانه، جبهه‌ای جدید از مقاومت نرم را رقم زده است.