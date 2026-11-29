احسان بابایی در آیین تکریم و معارفه شهردار دستگرد، از توابع شهرستان برخوار در استان اصفهان، به‌عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد و از خدمات ایرج بناییان و حسن رجبی در دوران تصدی و سرپرستی شهرداری قدردانی شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۵ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار برخوار در این آیین، با تأکید بر اهمیت جایگاه مدیریت شهری، شهرداری را نهادی خدمت‌رسان دانست که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد رضایتمندی عمومی بر عهده دارد.

رضا علی معصومی با اشاره به اینکه مسئولیت شهرداری فراتر از انجام امور عمرانی و خدماتی است، افزود: شهردار باید با برنامه‌ریزی هدفمند، مدیریت منابع و استفاده از ظرفیت‌های موجود، در مسیر توسعه متوازن شهر گام بردارد و با حضور میدانی در میان مردم، مسائل و مطالبات شهروندان را به‌صورت مستقیم پیگیری کند.وی تعامل و هم‌افزایی با شورای اسلامی شهر، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمات‌رسان را از الزامات موفقیت مدیریت شهری برشمرد و خاطرنشان کرد: توجه به مسائل عمرانی، حمل‌ونقل، مبلمان شهری، فضای سبز، مدیریت پسماند، حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی شهر و همچنین انضباط مالی باید در اولویت برنامه‌های شهردار قرار گیرد.



در پایان این مراسم ، حکم شهرداری احسان بابایی به وی اعطا و رسماً به‌عنوان شهردار جدید دستگرد معرفی شد.