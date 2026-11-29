مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای ۱۳۱ کیلومتر از طرح‌های راهسازی در محور‌های شریانی و مسیر‌های منتهی به مرز‌های استان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۸

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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای ۱۳۱ کیلومتر از پروژه‌های محورهای کریدوری شریانی و مسیرهای منتهی به مرز استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۱ پیمانکار در این پروژه‌ها فعال است.

ارسلان شکری با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های کریدوری و مرزی استان اظهار کرد: مجموع طول محورهای دارای پروژه در این برنامه یک‌هزار و ۸۹ کیلومتر است که در حال حاضر عملیات اجرایی در ۵۲۹.۶ کیلومتر آن در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: در مجموع تاکنون ۶ هزار و ۵۸ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده و ۱۳۱ کیلومتر از عملیات اجرایی به انجام رسیده است.

شکری با بیان اینکه محورهای کریدوری و مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی از اولویت‌های مهم راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هستند، گفت: در محور مرند–سه‌راهی ایواوغلی–بازرگان با طول ۱۷۷ کیلومتر، پنج پیمانکار در حال فعالیت هستند و عملیات اجرایی در ۴۹.۳ کیلومتر این محور در دست اجراست که تاکنون ۱۰ کیلومتر آن اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: در محور بوکان–میاندوآب–مهاباد–ارومیه–سلماس–خوی–ایواوغلی نیز ۲۱ پیمانکار در بخش‌های مختلف فعال هستند و از مجموع ۳۵۹ کیلومتر طول محور، عملیات اجرایی در ۳۶۰.۳ کیلومتر در قالب پروژه‌های مختلف در دست اجراست و تاکنون ۷۰ کیلومتر آن اجرا شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های مسیرهای منتهی به مرزهای استان اظهار کرد: در محور سه‌راهی محمدیار–نقده–تمرچین نیز یک پیمانکار در حال فعالیت است و پروژه‌ای به طول ۸ کیلومتر با اعتبار مورد نیاز ۳۴۶ میلیارد ریال در دست اجرا قرار دارد.

شکری افزود: در محور ارومیه–سرو نیز عملیات اجرایی در ۶ کیلومتر از مسیر ۵۵ کیلومتری انجام شده و تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین محور پلدشت–مرگنلر با سه پیمانکار در حال اجراست که از ۲۵ کیلومتر پروژه، ۶ کیلومتر تاکنون اجرا شده و ۶۰۸ میلیارد ریال نیز هزینه شده است.

وی همچنین به پروژه‌های محور مهاباد–کیله سردشت، سلماس–کوزه‌رش و بازرگان–جلفا اشاره کرد و گفت: در محور بازرگان–جلفا به طول ۱۳۰ کیلومتر، پنج پیمانکار در حال فعالیت هستند و عملیات اجرایی در ۵۳ کیلومتر آن در دست اجراست که تاکنون ۲۰ کیلومتر به مرحله اجرا رسیده و ۷۵۰ میلیارد ریال نیز هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: تکمیل محورهای کریدوری، ارتقای مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی و تسهیل تردد ایمن ناوگان باری و مسافری، از اولویت‌های اصلی استان است و اجرای این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی و تسهیل مبادلات مرزی با جدیت دنبال می‌شود.