ارسال به
چاپ
افزایش مراجعات مشکوک به آنفلوانزا در بویراحمد به ۱۱۲ نفر
رئیس مرکز بهداشت بویراحمد از ثبت و بستری ۱۱۲ بیمار با علائم شدید تنفسی در بیمارستان طی دو هفته اخیر در این شهرستان خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد محسن اسدی، با تشریح آخرین وضعیت بیماریهای تنفسی در شهرستان بویراحمد طی بازه زمانی ۲۳ آبان تا هفتم آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۹۱۸ مورد مشکوک به آنفلوانزا بهصورت سرپایی شناسایی شده است.
وی افزود: طی این بازه زمانی ۱۱۲ مورد بستری ناشی از علائم شدید تنفسی در بیمارستانها ثبت شده که از این تعداد، ۳۴ مورد مربوط به بستریهای جدید بوده است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با اشاره به وضعیت بیماران بدحال بیان کرد: در این مدت پنج نفر به دلیل شدت علائم تنفسی در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری شدند.
اسدی با اشاره به نتایج نمونهگیریهای انجامشده ادامه داد: از مجموع ۲۱ مورد نمونهگیری، ابتلای ۱۵ نفر به ویروس آنفلوانزا تأیید شده و هیچ مورد مثبت کووید ۱۹ در این نمونهها به ثبت نرسیده است.
وی درباره توزیع سنی موارد مثبت آنفلوانزا نیز گفت: چهار نفر از مبتلایان زیر پنج سال، سه نفر در گروه سنی پنج تا ۱۵ سال، یک نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و هفت نفر نیز بالای ۲۵ سال سن دارند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با اشاره به تداوم گردش ویروسهای تنفسی، بر ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی، پرهیز از حضور در تجمعات در صورت داشتن علائم بیماری و مراجعه به مراکز درمانی در صورت تشدید علائم تأکید کرد.
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
تشکیل کمیته ویژه برای تعیین قیمت عادلانه مسکن در کهگیلویه و بویراحمد نصب نیروگاه خورشیدی بر بام ۱۸۰ مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد آغاز کشت کلزا در مزارع شهرستان کهگیلویه تاکید مردم کهگیلویه و بویراحمد بر وحدت ملی وضعیت بیماریهای تنفسی در استان همچنان بالاتر از سطح هشدار شمارش حیات وحش گچساران کهگیلویه و بویراحمد همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی در دوگنبدان هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال در دهدشت تجربههای موفق محلههای کهگیلویه و بویراحمد به سطح ملی میرسند معرفی فرمانده جدید انتظامی شهرستان کهگیلویه مانور سراسری زلزله در مدارس کهگیلویه و بویراحمد دعوت از مردم کهگیلویه و بویراحمد به پویش ملی «درختکاری در سایه مادر» پیش بینی برگزاری برنامههای متنوع در هفته گرامی داشت مقام زن در کهگیلویه و بویراحمد هشدار نسبت به افزایش موارد آنفلوانزا و مسمومیتهای الکلی در بویراحمد تسهیلات ۵۰۰ میلیونی زراعت چوب در کهگیلویه و بویراحمد
آزادسازی بیش از ۲۶ هکتار از اراضی کشاورزی بویراحمد توقیف ۳ خودرو با رانندگان خردسال در جادههای کهگیلویه و بویراحمد اجرای طرح درختکاری ریشه تا ثمر در کهگیلویه و بویراحمد ساماندهی توزیع آرد یارانهای روستاییان و عشایر با اجرای سامانه سیما ۲ هزار کهگیلویه و بویراحمدی متقاضی مشارکت در طرح جنگلداری اقدام درخور توجه همیاران کوچک طبیعت شیوع آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد به مرز هشدار رسید اختصاص تسهیلات ویژه به زراعت چوب و جنگلکاری در کهگیلویه و بویراحمد برگزاری نخستین جشنواره زعفران در استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز به کار نمایشگاه کتاب در کهگیلویه و بویراحمد تولید ۲۳ هزار تن برنج در کهگیلویه و بویراحمد اهداء اعضاء جوان مرگ مغزی کهگیلویه و بویراحمدی به ۵ بیمار یک گام تا اجرای طرح جنگلداری اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ورود دادستان کهگیلویه برای بازگشت کارخانه آجر دهدشت به چرخه تولید