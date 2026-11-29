رئیس مرکز بهداشت بویراحمد از ثبت و بستری ۱۱۲ بیمار با علائم شدید تنفسی در بیمارستان طی دو هفته اخیر در این شهرستان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد محسن اسدی، با تشریح آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در شهرستان بویراحمد طی بازه زمانی ۲۳ آبان تا هفتم آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۹۱۸ مورد مشکوک به آنفلوانزا به‌صورت سرپایی شناسایی شده است.

وی افزود: طی این بازه زمانی ۱۱۲ مورد بستری ناشی از علائم شدید تنفسی در بیمارستان‌ها ثبت شده که از این تعداد، ۳۴ مورد مربوط به بستری‌های جدید بوده است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با اشاره به وضعیت بیماران بدحال بیان کرد: در این مدت پنج نفر به دلیل شدت علائم تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری شدند.

اسدی با اشاره به نتایج نمونه‌گیری‌های انجام‌شده ادامه داد: از مجموع ۲۱ مورد نمونه‌گیری، ابتلای ۱۵ نفر به ویروس آنفلوانزا تأیید شده و هیچ مورد مثبت کووید ۱۹ در این نمونه‌ها به ثبت نرسیده است.

وی درباره توزیع سنی موارد مثبت آنفلوانزا نیز گفت: چهار نفر از مبتلایان زیر پنج سال، سه نفر در گروه سنی پنج تا ۱۵ سال، یک نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و هفت نفر نیز بالای ۲۵ سال سن دارند.