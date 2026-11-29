اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان با حضور ۲۰ بازیکن در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۷ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۵

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان با حضور ۲۰ بازیکن در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.