زنان ایرانی‌روایت ایستادگی در میدان جنگ و خیابان

مادران، دختران و زنان ایرانی با حضور در تجمع‌های شبانه جلوه‌ای از همدلی، مقاومت و پایبندی به سرزمین خود را به نمایش گذاشتند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۵ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مادران، دختران و زنان ایرانی با حضور در تجمع‌های شبانه جلوه‌ای از همدلی، مقاومت و پایبندی به سرزمین خود را به نمایش گذاشتند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56829130" ><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5980464/56829130?width=600&height=350"></script></div>