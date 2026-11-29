خدمت رسانی جهادگران بسیجی به روستا‌های کمتر برخوردار لنده

جهادگران بسیجی با حضور در روستا‌های مله آبگاوان و قاش کمری خدمات درمانی، حمایتی و فنی را به صورت رایگان به مردم ارائه کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جهادگران بسیجی با حضور در روستا‌های مله آبگاوان و قاش کمری خدمات درمانی، حمایتی و فنی را به صورت رایگان به مردم ارائه کردند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56829115" ><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5980463/56829115?width=600&height=350"></script></div>