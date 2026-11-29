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خدمت رسانی جهادگران بسیجی به روستاهای کمتر برخوردار لنده
جهادگران بسیجی با حضور در روستاهای مله آبگاوان و قاش کمری خدمات درمانی، حمایتی و فنی را به صورت رایگان به مردم ارائه کردند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۳ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جهادگران بسیجی با حضور در روستاهای مله آبگاوان و قاش کمری خدمات درمانی، حمایتی و فنی را به صورت رایگان به مردم ارائه کردند.
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