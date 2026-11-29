اتاق اصناف با نظارت روزانه بر فرآیند پخت و عرضه نان، برخورد جدی با متخلفان داشته و سه ماهه تابستان امسال۱۷۰ پرونده برای نانوایی‌های متخلف تشکیل داده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ نان قوت غالب سفره مردم که صد‌ها نانوا در مهاباد برای پخت و عرضه آن پای کارند.

کالای اساسی که هیچ گونه کمبودی در تامین آن وجود ندارد و همه فضاسازی درباره سهمیه بندی آن شایعه بوده و روند خرید آن در نانوایی‌ها عادی است.

البته به گفته یوسف شریف‌زاده، مسئول بازرسی اتاق اصناف مهاباد بازرسان هم روند پخت و توزیع آن را به صورت روزانه رصد و پایش می‌کنند و برای تداوم تولید و عرضه نان در شرایط اضطراری نانوایی‌ها به ژنراتور برق و سوخت دوم مجهز شده‌اند.

در حال حاضر۳۳۱ نانوایی در سطح شهرستان مهاباد، روزانه نان مورد نیاز مردم را تامین می‌کنند.