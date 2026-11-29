در این مناطق سرشماری با استفاده از پهباد و تجهیزات هوشمند و با هدف برآورد جمعیت گونه‌ها و پایش وضعیت زیست گاه ها انجام می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در مناطق حفاژت شده شهرستان گچساران سرشماری حیات وحش با استفاده از پهباد و تجهیزات هوشمند و با هدف برآورد جمعیت گونه‌ها و پایش وضعیت زیست گاه ها انجام می‌شود.