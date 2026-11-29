به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، دانش آموزان ابتدایی یکی از مدارس قم با تدارک برنامه‌ای متفاوت و سرشار از مهر و محبت، مادران خود را غافلگیر کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۶۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، دانش آموزان ابتدایی مدرسه امام حسین (ع) ناحیه یک آموزش و پرورش، با تدارک برنامه‌ای متفاوت و سرشار از مهر و محبت، مادران خود را غافلگیر کردند.

برای تدارک این برنامه، دانش آموزان با راهنمایی معلمشان از مدت‌ها قبل با جمع آوری پول توجیبی‌های خود، برای این برنامه گل و شیرینی خریدند و مادران بدون اطلاع از برگزاری این برنامه برای شرکت در یک جلسه آموزشی به مدرسه دعوت شدند، اما با ورود به کلاس درس، فرزندانشان با اجرای سرود و دادن هدیه، آنها را غافلگیر کردند.