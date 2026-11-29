مدیرکل تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست برضرورت اصلاح الگوی کشت و تغییر معیشت کشاورزان برای احیای دریاچه ارومیه تأکید کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۵۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جریان بازدید میدانی از رودخانه نازلو، آب‌بندها و سردهنه‌های این رودخانه در مسیر منتهی به دریاچه ارومیه، بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، اصلاح الگوی کشت و تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب تأکید کرد.

دکتر اشرفی‌زاده با اشاره به چالش‌های موجود در مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تعامل و تبادل تجربیات میان دستگاه‌های اجرایی و استان‌های حوضه را ضروری دانست و اظهار کرد: مشکلاتی همچون برداشت‌های غیرمجاز، مداخلات در مسیر رودخانه‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک دستگاه‌های متولی و حمایت‌های قانونی و اجرایی است.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح فرهنگ مصرف آب بدون توجه به معیشت کشاورزان امکان‌پذیر نیست، افزود: تا زمانی که درآمد کشاورزان به مصرف بیشتر آب وابسته باشد، تغییر پایدار در الگوی مصرف محقق نخواهد شد؛ ازاین‌رو باید با ایجاد فرصت‌های درآمدی جایگزین و حمایت از فعالیت‌های کم‌آب‌بر، زمینه اصلاح این روند فراهم شود.

مدیرکل تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین با اشاره به ضرورت هم‌راستایی اهداف دستگاه‌های مسئول، خاطرنشان کرد: در شرایطی که مدیریت منابع آب بر کاهش مصرف تأکید دارد، افزایش تولید و توسعه سطح زیرکشت بدون توجه به ظرفیت منابع آبی می‌تواند اهداف حفاظت از منابع آب را با چالش مواجه کند. ازاین‌رو جهاد کشاورزی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی، در اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری مصرف آب نقش فعال‌تری ایفا کند.

اشرفی‌زاده در پایان، عبور از اقدامات صرفاً نظری و حرکت به سمت اجرای برنامه‌های عملیاتی و پایلوت‌های مشترک را ضروری دانست و تأکید کرد: احیای دریاچه ارومیه نیازمند هم‌افزایی، تقسیم مسئولیت و حرکت هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی در کنار توجه جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی جوامع محلی است.