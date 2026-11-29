شور و حال بازار در آستانه روز مادر

در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر، خبرنگار ما سری به بازار زده تا حال و هوای خرید‌های عیدانه را به تصویر بکشد.