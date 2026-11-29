بیش از ۲۰ درصد مراجعان به مراکز درمانی استان علائم انفلوانزا دارند این وضعیت مراقبت از بیماران زمینه‌ای کودکان و سالمندان را دوچندان کرده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۵۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بیش از ۲۰ درصد مراجعان به مراکز درمانی استان علائم انفلوانزا دارند این وضعیت مراقبت از بیماران زمینه‌ای کودکان و سالمندان را دوچندان کرده است.