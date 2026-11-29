مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام سجاد یاسوج با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و رادیو داروها خدمات تشخیصی بیماری‌ها و درمان سرطان تیروئید را با تعرفه دولتی به بیماران ارائه می‌دهد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۴ کد خبر : ۵۹۸۰۴۵۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام سجاد یاسوج با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و رادیو داروها خدمات تشخیصی بیماری‌ها و درمان سرطان تیروئید را با تعرفه دولتی به بیماران ارائه می‌دهد.