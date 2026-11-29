مانور امداد و نجات درمدارس کهگیلویه و بویراحمد

با هدف ارتقای آمادگی در برابر زلزله، تدوین نقشه راه عملیاتی، جانمایی دقیق نیروهای امدادی و تعیین فرماندهی واحد مانور امداد و نجات زلزله در مدارس کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۵۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، با هدف ارتقای آمادگی در برابر زلزله، تدوین نقشه راه عملیاتی، جانمایی دقیق نیروهای امدادی و تعیین فرماندهی واحد مانور امداد و نجات زلزله در مدارس کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56829119" ><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5980454/56829119?width=600&height=350"></script></div>