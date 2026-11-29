مانور تخلیه اضطراری با هدف ارتقای آمادگی دانش آموزان در برابر حوادث طبیعی همزمان با سراسر کشور در مدرسه شبانه روزی گنجه‌ای بویراحمد برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۵۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، مانور تخلیه اضطراری با هدف ارتقای آمادگی دانش آموزان در برابر حوادث طبیعی همزمان با سراسر کشور در مدرسه شبانه روزی گنجه‌ای بویراحمد برگزار شد.