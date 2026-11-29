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برگزاری مانور تخلیه اضطراری در یاسوج
مانور تخلیه اضطراری با هدف ارتقای آمادگی دانش آموزان در برابر حوادث طبیعی همزمان با سراسر کشور در مدرسه شبانه روزی گنجهای بویراحمد برگزار شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۵۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، مانور تخلیه اضطراری با هدف ارتقای آمادگی دانش آموزان در برابر حوادث طبیعی همزمان با سراسر کشور در مدرسه شبانه روزی گنجهای بویراحمد برگزار شد.
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