برگزاری هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان

هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان با صدرنشینی تیم‌های استقلال تهران و پالایش نفت آبادان، در گروه اول و دوم جدول رده بندی به پایان رسید.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۶ کد خبر : ۵۹۸۰۴۵۲