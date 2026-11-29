با حذف کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌های مهاباد، صف‌های طولانی سوخت‌گیری بنزین حذف و مصرف سوخت کاهش یافته است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۸ کد خبر : ۵۹۸۰۴۵۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد: هرچند با اجرای این طرح، صف‌های سوخت‌گیری بنزین کاهش یافته و مصرف سوخت تا حدودی مدیریت شده است، اما حذف کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌ها مشکلاتی هم داشته و موجب رونق بازار سیاه بنزین شده است.

مغازه داران می‌گویند از زمان اجرای این طرح، مسافرت به این شهرستان کم شده و مراکز تجاری هم خلوت‌تر از گذشته شده است.

البته برخی از مسافران هم با ذخیره‌سازی سوخت توانسته‌اند سفرخود را مدیریت کنند.

طرح حذف کارت اضطراری جایگاه‌ها در ۱۱ استان کشور با هدف مدیریت مصرف سوخت در حال اجرا است.