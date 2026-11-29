فردا بیستم جمادی الثانی سالروز میلاد سرور زنان عالم و دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) است. بانویی آراسته به والاترین خصوصیات که سالروز ولادتش به نام روز زن و مادر ثبت شده.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ بیستم جمادی‌الثانی، سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ روزی که برای ما ایرانیان با نام زن و مادر گره خورده و بهانه‌ای است برای قدردانی از همراهان همیشگی، بانوانی که درکنار نقش پراهمیت خود در خانواده به همراه مردان در جامعه گام برمی دارند.

امروز مغازه‌ها و خیابان‌های شهر پر از رفت و آمد بود و هرکس هر چه در وسعش بود به عنوان هدیه برای مادر و همسر خریداری می‌کردتا بگوید که قدردان محبت و زحمات این عزیزان است.

سالروز ولادت بانوی بزرگ اسلام، فرصتی است برای بازخوانی سیره پاک و الهام‌بخش ایشان در مسیر تعالی جامعه.