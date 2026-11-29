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سپاهان نوین، قهرمان لیگ حرفهای پاراتیراندازی
هفته پایانی لیگ حرفهای پاراتیراندازی، گرامیداشت شهدا و جانبازان سرافراز میهن اسلامی با معرفی تیمهای برتر در سالن فدراسیون برگزار شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۸
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پایانی لیگ حرفهای پاراتیراندازی، گرامیداشت شهدا و جانبازان سرافراز میهن اسلامی با معرفی تیمهای برتر در سالن فدراسیون برگزار شد.
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