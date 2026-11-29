هفته پایانی لیگ حرفه‌ای پاراتیراندازی، گرامیداشت شهدا و جانبازان سرافراز میهن اسلامی با معرفی تیم‌های برتر در سالن فدراسیون برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۴۴۸

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پایانی لیگ حرفه‌ای پاراتیراندازی، گرامیداشت شهدا و جانبازان سرافراز میهن اسلامی با معرفی تیم‌های برتر در سالن فدراسیون برگزار شد.